Nerf's enorme Destiny raketwerper volledig onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een tijdje geleden kondigden Bungie en Nerf aan dat ze zouden samenwerken om een levensechte versie te maken van de Gjallarhorn, een enorme en sierlijke raketwerper die een fanfavoriet is uit de Destiny-games.

Nu hebben we eindelijk een paar echte beelden van het ding in iemands handen, die bevestigen dat het net zo lomp en getrouw is nagebouwd als je zou willen, samen met details over hoe mensen het in handen kunnen krijgen (en het is nogal een complex systeem).

De blaster is op schaal 1:1, wat betekent dat hij meer dan een meter lang is. Hij kan vanaf 7 juli om 10 uur 's ochtends worden besteld bij Bungie. Het is echter niet zo simpel als dat.

Gezien de te verwachten vraag geeft Bungie via een digitale wachtkamer voorrang aan accounts van spelers die het wapen op 7 juli om 9 uur 's ochtends in Destiny 2 hebben vrijgespeeld. Als er na die verkoop nog launchers over zijn, zijn ze vanaf 21 juli beschikbaar.

De Gjallarhorn kost $185 of €209, en het ziet ernaar uit dat het erg leuk zal zijn om ermee te werken en te schieten, met drie van Nerf's mega darts die worden gelanceerd elke keer dat je schiet, in een poging om de cluster van projectielen van de in-game launcher te evenaren.

Het maakt deel uit van Nerf's LMTD serie van tie-in blasters, die tot nu toe franchises als Halo en The Mandalorian hebben gedekt, maar dat komt met een waarschuwing - levertijden zijn tot nu toe lang geweest voor deze blasters, dus zelfs als je een Gjallarhorn veiliggesteld krijgt, reken er niet op dat hij op korte termijn zal arriveren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.