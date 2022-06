Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Atari heeft voor een welkome verrassing gezorgd door de aankondiging van Atari 50: The Anniversary Celebration, een aanstaande verzameling retrospellen die de gehele 50-jarige geschiedenis van het beroemde merk in de videogame-industrie zal omvatten.

De collectie wordt gemaakt in samenwerking met Digital Eclipse en zal in totaal meer dan 90 games bevatten, met zes nieuwe toevoegingen die inspiratie zullen putten uit de catalogus van klassiekers in het aanbod.

Maar het gaat niet alleen om games, er zijn ook archiefbeelden en -video's die je meer vertellen over de geschiedenis van de game die je speelt, en interviews die extra context bieden.

De collectie bevat tijdlijnen van de geschiedenis van Atari, waar je doorheen kunt scrollen, al doende kunt leren en kunt stoppen om de spellen te spelen die aan bod komen wanneer je daar zin in hebt, zodat het een geweldige leerervaring wordt voor iedereen die zijn geschiedenis wil bijspijkeren.

De game komt in november 2022 uit en is beschikbaar op elk denkbaar platform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, pc en Switch. Het zal ook op Atari's eigen VCS zijn, wat een enigszins unieke kijk is op de mini-pc.

Geschreven door Max Freeman-Mills.