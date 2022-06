Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het eerste Stalker-spel was een cultsucces, een bizarre en vaak stekelige shooter die spelers meenam naar het hart van de stralingszone van Chornobyl om gruwelijke geheimen en anomalieën te ontrafelen.

Het kreeg een soort vervolg in de vorm van Call of Pripyat en Clear Sky, maar toegewijde fans hebben meer dan een decennium moeten wachten op een echte volwaardige tweede game. Nu is het zover - ontdek hier alle belangrijke details.

Stalker 2 zou oorspronkelijk in augustus 2022 uitkomen, maar de Oekraïense ontwikkelaar GSC Game World heeft de game moeten uitstellen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne, niet verrassend.

Het is 111 dagen geleden dat de oorlog ons huis binnendrong en alles en iedereen veranderde. GSC Game World is een Oekraïens bedrijf, dus ons verhaal is hetzelfde.https://t.co/jeNu3TLRs7#GoodHuntingStalker #CheckPDA #GSC #stalker2 #devhighlight- S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) June 14, 2022

Dit betekent dat er op dit moment gewoon een 2023 release window is gepland voor het spel, dat blijkbaar weer in actieve productie is, hoewel gebeurtenissen in de echte wereld betekenen dat de datum verder zou kunnen schuiven.

De eerste Stalker-spellen waren klassiekers om je pc zwaar te belasten - ze draaiden niet erg goed, maar konden er somber indrukwekkend uitzien als je erin slaagde om al hun instellingen aan te zetten (en enkele belangrijke mods te pakken).

Dat zal hopelijk geen probleem zijn deze keer, maar Stalker 2 is inderdaad bevestigd voor Windows PC's. Het komt ook naar de Xbox Series X/S, en zal deel uitmaken van Xbox Game Pass, zodat je het zonder extra kosten kunt spelen als je abonnee bent.

Er is nog niets bekend over of het spel ook naar de PlayStation 5 komt, maar we verwachten dat het uiteindelijk wel naar Sony's platform zal komen.

De realiteit is dat we nog niet veel weten over het verhaal dat Stalker 2 zal vertellen - de ontwikkelaars hebben het eerder over principes gehad dan over de details van wat je zult gaan doen en wie je zult ontmoeten.

Dat laat ons wel een aantal concepten die betrouwbaar zouden moeten zijn, met name dat de game zich opnieuw zal afspelen in de enorme besmettingszone rond Tsjernobyl, en dat je je zult moeten wagen in zones die gevuld zijn met anomalieën die de wereld om hen heen op krachtige manieren kunnen veranderen.

Er zullen andere aaseters en facties zijn om rond te navigeren en tegen te vechten, en we verwachten dat er genoeg personages buiten de game zijn die je kunt helpen als je kunt. Als het net als de vorige games is, zul je ze ook in leven moeten houden om aan de vereisten voor verschillende eindes te voldoen.

Uit de gameplaytrailer hieronder blijkt dat we zullen spelen als een mannelijk personage genaamd Skif, maar we hebben geen bevestiging of dit personage aangepast kan worden.

We kregen een volledige blik op de gameplay van Stalker 2 terug in 2021, met een vijf minuten durende gameplay demo die snijdt tussen een groep chatten over de Zone rond een kampvuur, en fragmenten van de speler vechten en verkennen.

Zoals je zou verwachten, is dit een first-person shooter die zich zal concentreren op gevechten en overlevingselementen, dwingt u om wapens en munitie scrounge om genoeg beschermd te blijven om te overleven.

Er zijn een paar clips van gevechtsscenario's die laten zien wat ziet eruit als vrij punchy gunplay met een scala aan wapens. Scopes zien er realistisch uit en hebben beperkte en specifieke toepassingen, in tegenstelling tot iets pulpier zoals Call of Duty: Modern Warfare 2.

Er zullen echter ook enorm krachtige experimentele wapens zijn die je kunt vinden en gebruiken, zoals het elektrische geweer dat op een railgun lijkt en dat we in de gameplaytrailer zien.

Je ziet ook een paar verschillende voorbeelden van anomalieën, waaronder anti-zwaartekracht plassen hangen in de lucht die levende dingen kunnen ontploffen zonder een moment in de gaten. Je zult moeten vertrouwen op technologie om je te helpen deze te navigeren.

Naast menselijke vijanden zijn er tal van monsterlijke mutanten die je moet ontwijken of confronteren, en we zien zowel kleine als grote voorbeelden, waaronder een angstaanjagende humanoïde die in en uit onze wereld kan faseren om onze kogels te ontwijken.

Het spel ziet eruit als een visuele krachtpatser, net als zijn voorgangers voor die tijd waren, en het heeft verlichting om voor te sterven, met stormachtige nachten en griezelige laboratoria verlicht door griezelige groene gloed. We gaan ervan uit dat de game goed gebruik zal maken van ray-tracing en we zijn benieuwd of dit ook op consoles lukt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.