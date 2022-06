Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bayonetta 3 heeft lang op zich laten wachten - de laatste game kwam immers in 2014 uit, dus we zijn al ver voorbij het stadium waarin een nieuw vervolg over tijd is.

De bombastische actiespelreeks heeft legioenen toegewijde fans, en we krijgen een derde uitje, maar details zijn dun gezaaid. Ontdek hier alle belangrijke punten.

We kregen voor het eerst officiële bevestiging van Bayonetta 3 weg terug in eind 2017 toen het werd aangekondigd dat The Game Awards met de extreem korte pre-rendered teaser die je hieronder kunt checken.

Vervolgens hoorden we zo'n vier lange jaren niets, voordat een andere trailer opdook tijdens een welkome Nintendo Direct om te pronken met de eerste gameplay en te bevestigen dat Bayonetta 3 in 2022 uit zou moeten komen, hoewel we niet precies weten wanneer.

Zoals beide trailers duidelijk hebben gemaakt, komt Bayonetta 3 naar één platform en één platform alleen - de Nintendo Switch.

Hoewel het eerste spel beschikbaar was op een paar consoles, verscheen Bayonetta 2 alleen op de belaagde Wii U voordat het opnieuw werd uitgebracht op de Switch, en het lijkt erop dat PlatinumGames blij is om de dingen weer beperkt te houden tot Nintendo.

Het is niet te zeggen of het spel later nog geport kan worden, maar als je Bayonetta 3 bij de lancering wilt spelen, heb je een Switch nodig om dat te doen.

Het verhaal van Bayonetta in de twee games tot nu toe is ronduit krankzinnig, met tijdlussen en tijdreizen die zich mengen met gekke paranormale demonen en een oorlog tussen eldritse goden via hun aardse aanbidders of tegenstanders.

Als je de vorige twee games niet hebt gespeeld, denk je dat je bijna gegarandeerd in Bayonetta 3 kunt stappen zonder enige echte kennis buiten het feit dat dit een wereld is van demonen en krijgerszusters die hun semi-gevoelige haar gebruiken om het kwaad te bestrijden.

Als dat gek klinkt, nou, Bayonetta is meer dan een beetje gek en leunt zwaar op zijn camp en gekke toon om kronkelende melodramatische verhalen op te dienen waarin het verhaal heel erg ondergeschikt is aan de actie, en we zijn er vrij zeker van dat we meer van hetzelfde zullen krijgen in het derde deel.

Een interessant weetje is dat de tweede trailer eindigt met een mysterieuze zwaard-zwaaiende figuur die de datum weg hakt, en ze zijn een geheel nieuw karakterontwerp voor de serie - zou dit een nieuwe tegenstander voor Bayonetta kunnen zijn?

De tweede trailer die we eind 2021 voor Bayonetta 3 kregen, is een langer kijkje dat ons wat fragmenten gameplay geeft om onze tanden in te zetten, en je kunt zien dat het een vloeiende evolutie is van de gevechten waar we in de eerste twee games zo van genoten.

Wederom kun je afstandsaanvallen met Bayonetta's pistolen combineren met close-up aanvallen met trappen en stoten, en jezelf oppeppen om haaraanvallen uit te voeren die meer schade aanrichten en martelaanvallen waarmee je vijanden op BDSM-achtige wijze afmaakt.

Dit keer lijkt het erop dat Bayonetta nog meer directe controle heeft over de super-entiteiten die ze soms oproept, met op een gegeven moment een gevecht dat eruitziet alsof je net zo goed een kaiju zou kunnen zijn.

De visuals zien er redelijk consistent uit met Bayonetta 2, wat geen grote verrassing is aangezien die game ook naar de Switch kwam, maar het zou kunnen dat we wat vloeiendere prestaties krijgen, aangezien PlatinumGames een aantal jaar de tijd heeft gehad om de kronkels van de hardware onder de knie te krijgen.

We krijgen duidelijk een terugkeer voor de geweldige Witch Time-dynamiek, die je even in slow motion laat gaan als je een goed getimede ontwijking uitvoert, en de schaal lijkt nog groter dan ooit, wat veel wil zeggen voor een franchise die zo bombastisch is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.