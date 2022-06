Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vasthouden aan wat je kent kan soms een betrouwbare manier zijn om te slagen, dus het mag geen verrassing zijn dat een van de makers van Dead Space terug is met een ander traag en angstaanjagend ruimtehorrorgame.

The Callisto Protocol ziet er gruwelijk en bloederig uit, en het komt vrij snel uit, dus ontdek hier alle belangrijke details over het spel.

We weten dat The Callisto Protocol uitkomt op 2 december 2022, net op tijd om spelers een fix van horror te geven voor de feestdagen als ze dat willen.

Van wat we zagen tijdens Summer Games Fest ziet de game er mooi gepolijst uit, maar neem de datum zoals altijd met een korreltje zout - we raken er inmiddels allemaal wel aan gewend dat games vertraging oplopen, per slot van rekening.

Dit is een mooi uitziend spel, maar dat betekent niet dat het alleen op nieuwere hardware is gericht - The Callisto Protocol is bevestigd voor PC, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.

Dat betekent dat je er op zo'n beetje elke moderne console van kunt genieten, met uitzondering van de Nintendo Switch.

Maar we zouden natuurlijk adviseren dat de versies gepland voor PS5 en Xbox Series X/S betrouwbaarder zullen draaien en een hogere visuele getrouwheid zullen hebben.

Interessant is dat The Callisto Protocol één grote verandering heeft ondergaan in zijn verhaalaanpak, voordat we bij de details komen. Toen het voor het eerst werd aangekondigd, werd het aangekondigd als onderdeel van een uitbreidend universum door uitgever Krafton, aansluitend op zijn belangrijkste franchise, PUBG.

Dat was iets dat altijd een stretch zou zijn - een science fiction ruimte horror spel dat terug gekoppeld is aan een moderne battle royale shooter? Het is gelukkig ook verlaten - in mei 2022 hebben we laten bevestigen dat het spel zich nu afspeelt in zijn eigen wereld met onafhankelijke lore.

FYI @CallistoTheGame is zijn eigen verhaal en wereld. Het speelt zich niet langer af in het PUBG Universum. Het was oorspronkelijk onderdeel van de PUBG-tijdlijn, maar groeide uit tot een eigen wereld. PUBG is geweldig, &we zullen nog steeds kleine verrassingen hebben voor fans, maar TCP is zijn eigen wereld, verhaal en universum. - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 26, 2022

In die overlevering spelen we als Jacob Lee, die gevangen zit op Callisto, een van Jupiters manen, in een gevangenis genaamd Black Iron. Buiten zijn cel gaat het helemaal mis, want een mysterieuze ziekte of infectie verscheurt zowel de gevangenen als het gevangenispersoneel.

Je komt al snel vrij en hebt maar één doel: overleven wat er ook aan de hand is en van Callisto afkomen als je kunt.

Hier wordt het interessant - Glen Schofield, die je hierboven het verhaal van de game ziet bespreken, is een van de makers van Dead Space, en de gelijkenissen tussen The Callisto Protocol en die kaskraker zijn ongelooflijk duidelijk.

Je speelt opnieuw als een traag bewegende kerel met zijn gezondheidsbalk op de achterkant van zijn lichaam, met een selectie projectielwapens waarvan de hoeveelheid munitie op de rug wordt geprojecteerd in plaats van op een opdringerige HUD.

Het is ook een atmosferische horrorgame in de ruimte, met buitenaardse vijanden die menselijke lichamen hebben gemuteerd en op gruwelijke wijze hebben veranderd in gruwelijke gedrochten en met doodsanimaties voor als je het verpest, waardoor je voor het leven getekend kunt zijn.

De dingen doen dus sterk aan elkaar denken, maar dat hoeft niet slecht te zijn, en met een remake van Dead Space zelf in aantocht, ziet het er goed uit voor fans van sci-fi horror.

Schofield heeft gezegd dat munitie te allen tijde schaars zal zijn, in ware survival horror-stijl, dus je zult de omgeving moeten gebruiken om je te helpen, en we hebben momenten gezien waarop draaiende ventilatoren en ventilatieopeningen de speler hebben geholpen om vijanden kwijt te raken (of zelf te worden ingewanden).

Er zijn ook glimpen geweest van een technische upgrade genaamd Grip, waarmee Jacob zware voorwerpen kan grijpen, inclusief vijanden, om ze te verplaatsen - het opent een heleboel mogelijkheden en ziet er echt cool uit terwijl je het gebruikt.

Het ziet er griezelig leuk uit, maar de nadruk ligt ook sterk op horror, dus verwacht veel ratelende spanning en jump scares wanneer je er het minst klaar voor bent. Je zou het niet anders willen!

