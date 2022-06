Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hollow Knight is een van de meest indrukwekkende onafhankelijke games die we ooit hebben gespeeld - zelfs jaren na de release heeft het nog steeds een aura over zich waar we alle andere metroidvania-platfomers tegen beoordelen.

We weten al jaren dat Team Cherry werkt aan een vervolggame, Hollow Knight: Silksong, maar met heel weinig informatie daarbuiten. Hier zijn alle belangrijke details voor je op een rijtje gezet.

Silksong werd al in 2019 met veel tamtam aangekondigd tijdens een Nintendo Direct, en de eerste trailer is opmerkelijk uitgebreid voor een spel dat vervolgens in principe drie jaar lang vrij stil is geweest.

De trailer bevat veel gameplayfragmenten, maar eindigde helemaal niet met de aankondiging van een releasedatum. Jaren later, in juni 2022, zagen we het spel opnieuw tijdens de zomershowcase van Xbox, die beloofde dat het games zou tonen die in de komende 12 maanden zouden uitkomen.

Dat betekent dat onze laatste indruk is dat Silksong tegen juni 2023 zou moeten uitkomen - maar we zouden het huis er niet op verwedden, aangezien de game eerder op zwart is gegaan.

We kunnen een vrij duidelijk idee samenstellen van waar je Silksong zult kunnen spelen dankzij de verschillende aankondigingen. We weten dat het op de Xbox Series X/S zal zijn op de lanceringsdag, en zal worden opgenomen in Xbox Game Pass zonder extra kosten, voor een ding.

Het spel werd eerst aangekondigd voor Nintendo Switch, dus je kunt er zeker van zijn dat het ook naar die console komt, terwijl een Steam-pagina ook aangeeft dat het op de pc komt.

Het enige gat komt wat de PS4 en PS5 betreft - er is nog helemaal geen melding gemaakt dat het spel naar Sony's consoles komt, helaas.

Uit de trailers die tot nu toe zijn verschenen, valt op te maken dat Silksong qua gameplay verder gaat waar Hollow Knight is gebleven. Je krijgt een nieuw personage om te besturen, maar met dezelfde vloeiende bewegingen en snelle gevechten.

Hornet is veel groter dan de Knight was, maar haar moveset is ook compleet nieuw voor ons, en het lijkt erop dat er een hoop mobiliteit is ingebouwd, van grijpers en duiken tot speciale moves die haar rondritsen op draden die gemanipuleerd worden door haar naaldwapen.

We zijn niet verbaasd dat Team Cherry al in 2019 gameplaysegmenten klaar kon krijgen, gezien het feit dat Hornet een personage was in het eerste spel, dus ze moeten veel van haar ontwerp gestreken hebben gehad toen ze aan Silksong begonnen.

Toch onthult de eerste trailer ook dat er ten minste 150 nieuwe vijanden zullen zijn om tegen te vechten, en tal van nieuwe bezienswaardigheden om te zien dankzij een geheel nieuwe wereld om te verkennen. We hopen dat de game het gevoel van mysterie en spanning kan terugbrengen dat Hollow Knight had dankzij het Souls-achtige ervaringssysteem, waarbij je veel ervaring kunt mislopen als je op het verkeerde moment sterft.

Je kunt er ook van uitgaan dat Silksong, net als Hollow Knight, een lijvige post-game bevat voor de meest toegewijde spelers. Als je platformen wilt die zo nauwkeurig zijn dat je er bijna om moet lachen en gevechten die zo genadeloos zijn dat je er je haren bij uit je hoofd trekt, dan weet ik zeker dat Silksong je beide mogelijkheden zal bieden als je het hoofdverhaal hebt uitgespeeld.

We hebben Hornet in de loop van Hollow Knight ontmoet, eerst als tegenstander voordat we haar overhaalden ons te helpen (afhankelijk van de volgorde waarin je de dingen hebt gedaan), en aan het echte einde van Hollow Knight is ze helemaal zonder de Knight achtergebleven.

We zullen niet in detail treden over het waarom, voor degenen die niet weten hoe het spel afloopt (of die een minder moeilijk te behalen einde hebben, wat eerlijk is), maar dat betekent dat we eigenlijk niet al te veel weten over wat Hornet van plan zal zijn.

Het spel zou een prequel kunnen zijn, of Hornet zou naar nieuwe gebieden kunnen trekken, maar hoe dan ook weten we dat we ons in een nieuwe omgeving bevinden met nieuwe eindbazen en dus vermoedelijk een nieuwe "grote slechterik" ter vervanging van de Radiance die uiteindelijk aan de basis stond van de malaise in Hollow Knight.

