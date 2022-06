Aliens Dark Descent is een top-down shooter die volgend jaar komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Focus Entertainment heeft een nieuwe game aangekondigd met die vervelende film xenomorphs die zo graag gezichten afkauwen.

Aliens: Dark Descent is een top-down, single-player shooter die in 2023 uitkomt voor PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en PC.

Het bevat squad-based tactische gevechten, maar in real-time, dus zou net zo leuk en hectisch kunnen zijn als James Cameron's Alien-vervolg.

Het spel wordt ontwikkeld door de studio achter Battlefleet Gothic: Armada 2, Tindalos Interactive: "Het hele team van Tindalos is toegewijd aan het leveren van een spelervaring die trouw is aan de geest van de Alien-franchise, en het toevoegen van eigen, nog nooit eerder vertoonde elementen aan dit iconische universum," aldus de CEO, Romain Clavier (zoals gerapporteerd door VGC).

"De gameplay die we hebben ontwikkeld is uniek, geïnspireerd op onze favoriete tactische en CRPG-games en verpakt in zenuwslopende, real-time actie.

"Het vertalen van de film naar onze game van de pure terreur die wordt veroorzaakt door de dodelijkste soort die de mensheid kent, was een hele uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat de meesten van jullie in een verpletterende vorm zullen eindigen - zoals Hicks zelf zou zeggen."

Aliens: Dark Descent werd aangekondigd tijdens de Summer Game Fest aftrapshow, samen met de teaser trailer die je hieronder kunt zien.

