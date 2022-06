Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De grootste videogameshow ter wereld zal volgend jaar terugkeren, zo is bevestigd.

E3 2023 zal het eerste in-persoonsevenement zijn sinds 2019, maar zal ook een aantal van de lessen die tijdens de pandemie zijn geleerd meenemen, met ook een grotere digitale aanwezigheid.

Het hoofd van de organisator van de show, Stan Pierre-Louis van de ESA, vertelde de Washington Post dat E3 2023 nog steeds doorgaat, ondanks geruchten dat de grote gamingmerken liever hun eigen evenementen zouden organiseren.

"Ik denk dat wat geweldig is aan al dit experimenteren is dat bedrijven van alle groottes proberen uit te vinden wat het beste werkt om de producten en content die ze willen delen met consumenten te promoten," zei hij.

"En ik denk dat er ruimte is voor een fysieke show. Ik denk dat het belangrijk is om een digitaal bereik te hebben. Door die twee te combineren, denk ik dat er een cruciaal element is van wat we denken dat E3 kan bieden."

Sommige critici suggereerden dat E3 2022, die deze week van start zou zijn gegaan als het niet was afgelast, deels in de ijskast was gezet vanwege een gebrek aan belangstelling. Pierre-Louis beweerde het tegendeel en suggereerde dat het volledig te wijten was aan de pandemie: "Wat ik je kan vertellen is dat Covid de afgelopen drie jaar een drijvende factor is geweest voor iedereen die fysieke evenementen uitvoert."

De E3 mag dan dit jaar niet plaatsvinden, de virtuele rivaal ervan, Summer Game Fest, is al in volle gang.

Een nieuwe PlayStation State of Play werd vorige week uitgezonden en andere evenementen zijn gepland voor de komende weken, waaronder het grote Xbox en Bethesda Games Showcase-evenement op zondag 12 juni 2022.

Geschreven door Rik Henderson.