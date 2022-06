Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Capcom komt helemaal in de zomerstemming en heeft bekendgemaakt dat het binnenkort een showcase zal houden voor enkele van zijn aankomende games.

We hebben alle details over wanneer je de show kunt bekijken, hier op een rijtje gezet.

Capcom kondigde de show begin juni 2022 aan, en je hoeft niet lang meer te wachten - de Capcom Showcase vindt plaats op 13 juni 2022.

Introductie van de #CapcomShowcase, een nieuw livestreamed digitaal evenement dat je de nieuwste #Capcom game-informatie brengt. Stem af op 13 juni, 3pm PT voor ongeveer 35 minuten nieuws en diepgaande updates over eerder aangekondigde Capcom titels.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz- Capcom USA (@CapcomUSA_) June 7, 2022

De aanvangstijd van de show is 3PM PT, 6PM ET, 11PM BST of 12AM CET, afhankelijk van waar je bent gevestigd.

Het zal een simultane online stream zijn van ongeveer 35 minuten.

Hoewel de URL's voor de stream nog niet live zijn gegaan, heeft Capcom bevestigd dat hij zowel op zijn YouTube- als Twitch-kanaal zal worden uitgezonden, dus je kunt naar een van beide kanalen gaan om de stream te vinden.

Beste PlayStation Black Friday-deals 2021: PS Plus, PS5 / PS4-accessoires en meer Door Rik Henderson · 7 juni 2022

We zullen de video ook bovenaan deze pagina invoegen zodra de URL live is, zodat je deze pagina ook kunt bookmarken en de stream live met ons mee kunt kijken als het zover is.

Capcom heeft de afgelopen weken al heel wat aangekondigd, dus we denken dat we nog meer van de grotere aankondigingen te zien krijgen. Dat betekent waarschijnlijk een nieuwe gameplay showcase voor het onlangs aangekondigde Street Fighter 6.

We hopen ook dat we iets meer te zien krijgen van de Resident Evil 4 remake die werd aangekondigd tijdens Sony's laatste State of Play stream. Er zou ook meer nieuws kunnen zijn over Pragmata, een spel dat Capcom lang geleden aankondigde tijdens de onthulling van de PS5.

Capcom heeft gezegd dat de update gericht zal zijn op reeds aangekondigde games, dus misschien kun je de verwachtingen voor nieuwe onthullingen wat temperen.

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Max Freeman-Mills.