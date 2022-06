Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Niet voor het eerst gaan we terug naar Resident Evil 4 - Capcom bevestigde tijdens de State of Play-presentatie van 2022 juni dat een van zijn succesvolste games ooit opnieuw wordt gemaakt voor next-gen consoles en pc.

De game wordt volgens Capcom geüpdatet naar de normen van 2023 en zou er dus absoluut fantastisch uit moeten zien, gezien hoe indrukwekkend Village er vorig jaar uitzag. Hier zijn alle belangrijke feiten voor je op een rijtje gezet.

De trailer van Resident Evil 4 verscheen tijdens een PlayStation State of Play-evenement begin juni 2022, en was dat zeldzaamste van alle dingen - een onthulling van een game die eindigt met een concrete datum.

Dankzij die trailer weten we dat de game op 24 maart 2023 zal verschijnen - je hebt dus nog even te wachten voor je weer in Leon's schoenen kunt stappen.

Hoewel de game werd getoond tijdens een PlayStation-evenement, zal hij niet exclusief voor Sony's platform zijn. Resident Evil 4 komt uit op PlayStation 5, maar ook op Xbox Series X/S en pc. Tot slot zal het ondersteuning hebben voor PSVR 2, Sony's volgende generatie virtual reality headset.

Dit betekent dat de game last-gen consoles overslaat, een belangrijke stap. Dat gezegd hebbende, bij de release zullen de PS5 en Xbox Series X/S al meer dan twee jaar uit zijn, dus we zitten nu in de fase waarin de release de oudere consoles overslaat omwille van meer gefocuste prestaties.

We houden het vaag voor het geval je het originele Resident Evil 4 nog nooit hebt gespeeld op een van de vele platforms waarop het spel opnieuw is uitgebracht sinds het uitkwam.

In de game moet Leon Kennedy, de ster uit Resident Evil 2, een gevaarlijke missie uitvoeren om de dochter van de Amerikaanse president te redden. Ze is ontvoerd door een sekte op het Spaanse platteland, waardoor de serie zich enigszins in de wildernis begeeft.

Daar heeft een mysterieuze plaag de gemeenschap aangevreten, waardoor ze gewelddadig zijn geworden. Leon moet zich een weg banen door een woud van hinderlagen en valstrikken.

Ondertussen spelen zich op de achtergrond de typische Resident Evil-grappen af, waarbij onder anderen Albert Wesker en Ada Wong betrokken zijn. Dit alles resulteert in een van de meer pulpachtige verhalen van Resident Evil, ondanks een toon die bij momenten behoorlijk realistisch is.

Natuurlijk weten we niet hoeveel Capcom aan het verhaal en het script zal veranderen - zijn remakes van Resident Evil 2 en 3 hebben een aantal updates uitgevoerd en bepaalde delen verlengd omwille van de vaart, in plaats van de dingen precies zo te laten als je ze herinnert, tenslotte.

Dit betekent dat één van de bekendste campagnes uit de gamewereld wel eens voor verrassingen zou kunnen zorgen als Resident Evil 4 uiteindelijk uitkomt.

Resident Evil 4 was een grote stap in de richting van een gameplay boordevol actie voor de reeks toen hij uitkwam, en we kunnen ons voorstellen dat dit ook het geval zal zijn in de remake, waarin Leon grote massa's vijanden met beperkte munitie zal neerschieten.

Uit de onthullingstrailer kun je al opmaken dat de visuals een enorme stap vooruit zijn, en één neveneffect daarvan zal een veel realistischere belichting zijn, waardoor een hele reeks locaties er een stuk griezeliger en sfeervoller zullen uitzien, van kasteelinterieurs tot verloederde huizen.

We kunnen glimpen opvangen van terugkerende personages die Leon op zijn weg zullen helpen, en in de game moet hij ook Ashley (het ontvoerde doelwit) een groot deel van de tijd begeleiden, dus het zal interessant zijn om te zien of Capcom dat begeleidingsproces wat vlotter en gemakkelijker te controleren heeft gemaakt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.