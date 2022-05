Pro gamer tips om op je allerbest te spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gaming is big business. Mobiele games zijn alleen al in 2021 naar schatting 93,2 miljard dollar waard, consolegames 50,4 miljard, terwijl pc-games het afgelopen jaar naar verluidt zo'n 36,7 miljard dollar hebben opgebracht.

Dat is 180,3 miljard dollar alleen al in 2021. En het is stijgende. Het is niet langer een niche-achtervolging die door tienerjongens in hun slaapkamers wordt beoefend - wat sommigen je ook willen doen geloven. Het is de meest winstgevende amusementsindustrie die er is, en de tendensen ervan bereiken zowat iedereen. Zelfs mensen die beweren niet in games geïnteresseerd te zijn, kunnen zich wagen aan een spelletje Candy Crush op hun smartphone, of Wordle op hun werkcomputer.

We leven nu ook in een tijdperk waarin de bekwaamheid van gamers niet langer beperkt blijft tot een highscorelijst op een arcadeautomaat in een kebabzaak. Niet alleen kunnen ze online opscheppen tegen vrienden en vijanden in multiplayer schermutselingen, er is ook de mogelijkheid om hun vaardigheden te gebruiken op een professioneel podium in de wereld van eSports.

Proteams voor games als CS:GO, Valorant en Fortnite beginnen een begrip te worden na jaren van groei voor de sport, terwijl professionele voetbalteams zelfs hun eigen eSports-selecties hebben gevormd om het op te nemen tegen de besten in FIFA. Ook op de profniveaus valt er veel geld te verdienen.

Maar naarmate de inzet toeneemt, neemt ook de druk toe. En dat is waar mensen als Edgar Chekera om de hoek komen kijken. Als hoofd performance bij Guild Esports zorgt hij voor het psychologische welzijn van professionele spelers en coacht hij hen om te gaan met de spanningen van competitief gamen.

We spraken met hem voor de Pocket-lint Podcast en hij was zo vriendelijk om ons een paar tips te geven over wat een speler kan doen buiten het trainen op een game zelf, om zijn kansen op succes te verbeteren - of het nu professioneel is of gewoon thuis als hij op een console speelt. Hopelijk heb jij hier ook wat aan als je gamen serieus neemt.

"Burn-out is een groot probleem bij eSports omdat je urenlang kunt spelen," vertelde Chekera. "Het is dus belangrijk om zelfzorgstrategieën te introduceren.

"Zorg dat mensen begrijpen wat ze leuk vinden om te doen buiten het spelen van een game. Dat wordt normaal gesproken ook gedaan in traditionele sporten, zoals iemand laten inzien dat je niet alleen een performer bent - er zijn ook dingen buiten het presteren die je goed doet, en waar je plezier aan beleeft.

"Ik kijk ook naar het helpen van spelers bij het begrijpen van [vragen als] 'wie ben je?', 'wat vind je belangrijk?', 'wat is belangrijk voor je?'. Dat kan familie zijn, of vrienden, of kunst, of creatief bezig zijn.

Hoewel het stigma van eSports is dat het een ongezonde bezigheid is, vereist op je best spelen juist het tegenovergestelde.

"Ik zeg tegen spelers dat ze zichzelf moeten afvragen: 'hoeveel slaap heb je volgens jou nodig?', en dat ze naar voeding moeten kijken," legt hij uit. "Voeding gaat belangrijk zijn. Als je slecht eet, ga je je snel opgebrand voelen, je mentale bronnen worden uitgewist.

"Het is ook belangrijk om krachttraining te introduceren, al is het maar een beetje rondlopen, je longen laten pompen.

"Ik denk dat iedereen die zich in een omgeving met hoge druk begeeft, moet leren wat meer zelfbewust te zijn," voegt Chekera toe. "[Daarvoor] dring ik echt aan op het gebruik van reflecties.

"Een gestructureerde reflectieve praktijk kan gewoon bestaan uit simpele vragen en een stap: "wat ging er goed vandaag?", "wat ging er niet zo goed?", en dan een actieplan maken.

"Ik denk dat dat laatste het moeilijkst is voor mensen, omdat het een vaardigheid is. We zijn er aan gewend dat ons verteld wordt wat we moeten doen en dat we ons moeten aanpassen. Maar reflectie geeft je de teugels een beetje meer in handen, zodat je introspectief kunt denken, zoals: 'Oké, dit is waar ik mogelijk aan moet werken. En dit zijn de strategieën die ik kan gebruiken.

"Ik denk dat de laatste tip is om een beetje meer mindful te zijn, aanwezig te zijn in het moment. Niemand dwingt je om dit te doen, je doet het omdat je het leuk vindt.

"Omarm het moment waarin je je bevindt, want hoewel het een drukkende situatie is, is het ook een voorrecht. Probeer er gewoon zoveel mogelijk van te genieten."

Je kunt het hele gesprek met Edgar Chekera van Guild Esports beluisteren op aflevering 156 van de Pocket-lint Podcast die nu beschikbaar is.

Geschreven door Rik Henderson.