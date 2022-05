Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Witcher-saga is uitgegroeid tot een intercultureel fenomeen, en de tv-verfilming van de bronboeken door Netflix heeft de belangstelling voor CD Projekt Red's reeks games over Geralt of Rivia alleen maar doen toenemen.

The Witcher 3: Wild Hunt kwam uit in 2015 en is, een paar uitstekende uitbreidingen daargelaten, de laatste volledige game in The Witcher-serie, maar we weten nu dat er een nieuwe aankomt. Ontdek alle belangrijke details, hier.

CD Projekt Red kondigde aan dat de volgende Witcher-game in de maak was in maart 2022, en bevestigde daarmee de geruchten dat de game inderdaad zou terugkeren naar de duistere fantasiewereld na zijn uitgebreide experiment met sciencefiction in de vorm van Cyberpunk 2077.

Maar deze aankondiging is duidelijk een zeer vroege - het is duidelijk uit de taal dat het spel nog in de vroege stadia van ontwikkeling is, en de ontwikkelaar wilde gewoon laten weten waar het aan begon, in plaats van het geven van een echt concrete details.

De aankondiging heeft wel een paar belangrijke details, waaronder het feit dat het spel zal worden gebouwd op Epic's Unreal Engine 5, in plaats van CD Projekt's eigen engine zoals de meeste van zijn games in het verleden. Dit is een grote verandering, maar kan een slimme reactie zijn op de enorme technische problemen die Cyberpunk teisterden bij de release.

Er is echter geen tijdlijn voor een releasedatum of zelfs maar een window - het spel is nog ver weg, hoewel het klaar is met de conceptfase en overgaat naar pre-productie in mei 2022, volgens de ontwikkelaars.

Q1 2022 - financiële update van Piotr Nielubowicz, CD PROJEKT's CFOhttps://t.co/dKIChe4Wbo- CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) 26 mei 2022

Dit betekent echter nog steeds dat we realistisch gezien minstens twee of drie jaar verwijderd zijn van een releasedatum, dus reken er niet op dat je The Witcher 4 ergens voor eind 2024 kunt spelen.

Natuurlijk noemen we het spel op dit moment "The Witcher 4" omdat het de vierde hoofdgame in de serie is, maar we weten eigenlijk niet hoe het spel zal heten. Na de eerste game had elke Witcher-titel een ondertitel (respectievelijk Assassin of Kings en The Wild Hunt), dus we zouden een genummerd deel met een nieuwe ondertitel tegemoet kunnen zien.

Ook laten de aankondigingen de mogelijkheid open dat we geen volledig vervolg krijgen, maar eerder een spirituele voortzetting, met nieuwe personages en misschien locaties. Het hangt allemaal nog in de lucht, maar vooralsnog hebben we geen idee hoe het spel gaat heten.

In lijn met de speculaties over de titel van het spel, kan het verhaal nog vele kanten op gaan. Hoewel de games in principe een groot deel van Geralt en Ciri's noodlottige reis hebben behandeld, vooral in The Witcher 3, is er nog steeds veel materiaal uit de boeken dat gebruikt zou kunnen worden.

Geralt is een man met een lange levensverwachting, dus hij kan gemakkelijk verhalen in flashback-vorm vertellen, met een jongere kijk, terwijl Ciri's avonturen door verschillende realiteiten ook veel mogelijkheden bieden.

De teaserafbeelding is echter van een ander soort Witcher-medaillon, een kat of een soort lynx, dus er zijn genoeg suggesties dat we een geheel nieuwe protagonist uit een andere, voortaan onbekende Witcher-school zouden kunnen ontmoeten.

Dat zou intrigerend zijn, terwijl de hoeveelheid sneeuw in de teaserafbeelding ook suggereert dat we wel eens een meer winterse tijd tegemoet zouden kunnen gaan als de game uiteindelijk toch verschijnt.

Er zijn een aantal elementen van het aankomende spel waar we redelijk zeker van kunnen zijn - we zouden aannemen dat hack-and-slash RPG gevechten zullen terugkeren, hopelijk met een nog soepeler en meer responsief gevechtssysteem.

Als je speelt als een Witcher dan zullen magische tekens je weer langs tegenstanders laten gaan, terwijl we ook hopen dat het spel weer een open-wereld titel is. De overstap naar een volledig open wereld was immers revelerend voor The Witcher 3.

Grafisch is het spel bijna gegarandeerd alleen te draaien op current-gen hardware, dat wil zeggen de PS5, Xbox Series X/S en PC, dus we zouden in voor een visueel verbluffende game. Als de prestaties van Cyberpunk een leidraad zijn nu de next-gen versie uit is, zou het er echt prachtig uit kunnen zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.