Ted Lasso zou een speelbaar karakter kunnen zijn in MultiVersus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Warner Bros' antwoord op Super Smash Bros, MultiVersus, heeft al een eclectische mix van personages in het roster, maar het klinkt alsof er meer op komst zijn.

De Reddit-gebruiker die het spel oorspronkelijk lekte, u/hugeleakeractually, heeft gesuggereerd dat er nog een handvol verrassende toevoegingen in petto zijn.

De meest verrassende daarvan is misschien wel Ted Lasso, het titulaire personage uit een van onze favoriete Apple TV-shows.

Andere ongebruikelijke toevoegingen zijn NBA-basketballer Lebron James, The Hound en Daenerys uit Game of Thrones, en Godzilla uit, nou ja, Godzilla.

De post merkt op dat, hoewel de datamining suggereert dat deze personages meestal klaar zijn, het onwaarschijnlijk is dat ze vanaf dag één in het spel zitten.

De leaker zegt: "Lancering definiëren is sowieso moeilijk, de meeste van het team denken niet in die zin over het spel. Het is altijd de bedoeling geweest om een live service titel te zijn. Door sommige definities, was deze Alpha test de lancering."

De Reddit post merkt ook op dat Mad Max en Harry Potter, waarvan de inclusie eerder was uitgelekt, in de wacht zijn gezet, mogelijk vanwege een intellectueel eigendom-gerelateerde kwestie.

Waarom de Corsair One i300 wel eens de perfecte compacte gaming PC zou kunnen zijn Door Pocket-lint International Promotion · 30 mei 2022

De tipgever laat ook doorschemeren dat hij meer informatie heeft om te laten vallen, dus we zullen een oor open houden voor wat er verder komt.

MultiVersus zal gratis te spelen zijn en de open bèta zal vanaf juli 2022 uitkomen op PC, Playstation en Xbox.

PC Gaming heeft nu een speciale hub-pagina!

De PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX is dan wel afgelopen, maar je kunt al die geweldige content en al het toekomstige PC gaming nieuws, reviews, features en meer nog steeds vinden op onze speciale hub-pagina.

Geschreven door Luke Baker.