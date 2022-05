Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - 505 Games is de uitgever achter cultklassiekers als Control en de pc-versie van Death Stranding, en organiseert binnenkort zijn eerste online showcase-evenement om enkele nieuwe games te tonen waarvan het hoopt dat ze een vergelijkbare status zullen bereiken.

De 505 Games Showcase voor de lente van 2022 vindt plaats op dinsdag 17 mei en bevat nog nooit eerder vertoonde content, nieuwe onthullingen en interviews met ontwikkelaars.

Lees hier hoe je het kunt zien en wat je kunt verwachten.

505 Games' allereerste showcase-evenement begint om 15:00 CEST op 17 mei 2022. Hier de tijden voor verschillende regio's:

VS Westkust: 06:00 PDT

VS Oostkust: 09:00 EDT

UK: 14:00 BST

Centraal-Europa: 15:00 CEST

Je kunt het hele evenement live bekijken via de video bovenaan deze pagina.

Het is ook te zien op het YouTube-kanaal van 505 Games.

De show duurt ongeveer een uur en wordt gepresenteerd door voormalig MTV-presentator Patrice Bouédibéla.

Er zullen games worden getoond die dit jaar door de uitgever worden uitgebracht, waaronder een "gloednieuwe onthulling van een cultontwikkelaar".

Er zal ook nieuwe inhoud zijn over aankomende games, interviews met ontwikkelaars en meer.

"s 505 blijft groeien, is het belangrijk dat we blijven roepen over de geweldige ontwikkelaars waar we trots op zijn om mee samen te werken, en de briljante games die ze maken," aldus president van 505 Games, Neil Ralley.

"We zouden vereerd zijn als mensen afstemmen en zien wat we voor hen in petto hebben."

Geschreven door Rik Henderson.