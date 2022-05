Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je denkt aan een gaming PC, vooral als het een vooraf gebouwde is, is de kans groot dat je je een enorme toren van een computer voorstelt, het soort dat een enorm stuk ruimte inneemt, of het nu boven op een bureau staat of eronder.

Hoewel dit soort constructies populair zijn om hun eenvoudige lay-out, en veel componenten kunnen herbergen, zijn ze niet de enige manier. Er zijn maar weinig PC's die dit beter demonstreren dan Corsair's One i300, een gaming PC die de hoeveelheid ruimte die hoogwaardige graphics van je vragen herdefinieert. Hier is waarom je zou moeten denken over het verkrijgen van dit vooraf gebouwde meesterwerk in plaats van het bouwen van je eigen puzzel van een computer.

Het belangrijkste nieuws van de One i300 ligt voor de hand - hij is opmerkelijk klein, nog steeds een tower in termen van oriëntatie, maar een die drastisch minder ruimte inneemt boven of onder uw bureaublad, waardoor u vrij bent om uw inrichting of uzelf te verplaatsen zonder compromissen.

Dit plaatst hem in dezelfde categorie als een thuisconsole zoals de Xbox Series X, in plaats van een volwaardige gaming-pc, iets wat elke keer dat je er een ziet opmerkelijk blijft. Het zou gewoon niet mogelijk moeten zijn om de specs erin te proppen die het voor elkaar krijgt! Maar, en dat is belangrijk, hij wordt volledig geassembleerd geleverd. Het bouwen van je eigen compacte PC kan een enorme uitdaging zijn, dus het is geweldig om te kunnen vertrouwen op de experts van Corsair om het voor je te doen.

Het formaat is één ding, maar we vinden ook dat de One i300 er echt geweldig uitziet - het heeft een aantal welkome RGB-lampen aan de buitenkant die je kunt aanpassen met Corsair's toonaangevende iCue-software om zo luid of zo subtiel te zijn als je wilt, waarbij je alles aan jezelf overlaat.

Een matte afwerking betekent dat hij gemakkelijk opgaat in de achtergrond, terwijl het ontwerp betekent dat componenten optimaal kunnen presteren, zelfs in een kleinere voetafdruk, iets waar veel PC-bouwers moeite mee zouden hebben in hun eigen thuisbouw.

Natuurlijk bestaan er ook compacte PC's buiten de One i300 - het zijn de specificaties die deze form-factor met zich meebrengt die het echt indrukwekkende zijn. Je krijgt een vloeistofgekoelde Nvidia RTX 3080 Ti, het soort grafische kaart waar de meeste pc-bouwers over kwijlen, perfect uitgelijnd binnenin. Dit betekent dat je geniet van het nieuwste op het gebied van grafische kracht, inclusief het zo belangrijke fotorealisme van ray-traced verlichting.

Je processor is een Intel Core i9-12900K, wat ook een beest is, en met een NVMe SSD voor je gegevensopslag worden laadtijden tot een minimum beperkt en besteed je zo veel mogelijk tijd aan gamen, in plaats van te wachten tot voortgangsbalken zijn gevuld en levels zijn geladen.

In een mini-ITX-behuizing als deze, zou je je zorgen kunnen maken dat thermiek een probleem zou kunnen zijn, maar Corsair heeft uitstekend werk verricht om ervoor te zorgen dat de One i300 deze problemen niet alleen vermijdt, maar het ook extreem goed doet met luchtinlaat. De case heeft intelligente ventilatieopeningen ingebouwd om koude lucht door uw componenten te zuigen, terwijl het aantal ventilatoren dat in de case zit echt indrukwekkend is.

Het is dit soort aandacht voor detail dat moeilijk te beheren kan zijn als je de PC zelf bouwt, vooral in zo'n compacte behuizing, en we denken dat het allemaal samenkomt om de Corsair One i300 een behoorlijk jaw-dropping optie te maken als je een meer compacte gaming PC wilt. Kijk op Corsair's webstore om er nog meer over te weten te komen, en om er zelf een te bestellen.

