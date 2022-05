Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel er nog steeds een plek is voor een goede bedrade headset, kan het moeilijk zijn om de vrijheid die een draadloze headset biedt te weerstaan. Combineer dat met gaming-grade frequentierespons om latentie te verminderen en minder draden in je set-up en het is gemakkelijk te zien waarom draadloos zo populair is onder gamers. Gelukkig heeft HyperX een breed scala aan topopties die u kunt overwegen als u draadloos wilt gaan met uw volgende headset.

Het kenmerk van zijn apparaten is kwaliteit, maar je hoeft je geen zorgen te maken als je een specifiek budget hebt waar je je aan moet houden terwijl je op zoek bent naar je volgende gamingheadset. Het heeft geweldige opties op een breed scala van budgetten, die allemaal uitstekend zijn voor hun prijs. Blijf lezen om meer te weten te komen over enkele van de meest indrukwekkende keuzes.

Het nieuwste kind op het blok is de Cloud Alpha Wireless, die HyperX debuteerde op CES 2022, en die zijn plaats inneemt aan de top van zijn line-up van uitstekende headsets. In het ontwerp zitten tal van stappen voorwaarts verborgen, waaronder een dubbelkamersysteem voor de drivers voor een nauwkeuriger geluid, en de toevoeging van DTS-audio.

Het is de eerste draadloze gamingheadset met een batterijlevensduur tot 300 uur op één lading, een aantal dat zo gigantisch is dat we ons kunnen voorstellen dat we vergeten hoe het voelt om hem op te laden voordat we hem weer moeten opladen. Naast dit ronduit schandalige voordeel krijg je ook het kenmerkende comfort waar HyperX in is gespecialiseerd, dit is echt een luxe keuze voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe gamingheadset.

De kenmerkende rode armen zijn opnieuw kenmerkend voor HyperX's meest iconische headset, de geweldige Cloud II Wireless, die de uitstekende sjabloon van de originele headset neemt en deze op een paar subtiele manieren verbetert. De 53mm drivers behoren tot de beste in de industrie, zorgvuldig afgesteld om u een perfect gebalanceerd, delicaat geluid te geven dat nog steeds een grote oomph heeft.

Het klinkt gewoon geweldig, om het in eenvoudige bewoordingen te zeggen, terwijl de ruisonderdrukkende microfoon waarmee het is uitgerust ook enorm nuttig is voor party chat en opnames. Hij werkt net zo goed op de PC als op de PlayStation en met een batterijlevensduur tot 30 uur hoef je hem 's nachts ook niet op te laden.

Normaal gesproken zou je niet verwachten dat een betrouwbare headset voor deze prijs draadloos kan spelen, maar HyperX heeft het onwaarschijnlijke voor elkaar gekregen in de vorm van een serieus betaalbare 7.1 surround sound headset. Je kunt hem zowel op de pc als op PS4/PS5 gebruiken, hoewel het volledige surroundgeluid het beste werkt op een pc.

Zoals het de Cloud-naam betaamt, is hij ook superlicht, waardoor het een droom is om hem voor lange sessies te dragen - we hebben talloze headsets getest, en je zou verbaasd zijn hoeveel er na een uur of twee beginnen te schuren. De microfoon kan uit de weg worden gedraaid als je hem niet gebruikt, en de batterij gaat tot 17 uur lang mee, zodat je lang kunt gamen.

Deze lichtgewicht headset is een budgettair hoogstandje. Het is nog een geweldige manier om draadloos te gamen op PlayStation of pc zonder dat je veel geld hoeft uit te geven. Hij ziet er ongeveer hetzelfde uit als de headset hierboven, maar heeft een aantal opvallende upgrades, waaronder duurzamere onderdelen.

Je krijgt echter hetzelfde uitstekende geluid, van HyperX's uitstekende 40mm drivers, en onboard audiobediening maakt het makkelijk om je volume aan te passen zonder te hoeven rommelen terwijl je je spel pauzeert. Het mooie volledig witte ontwerp past ook perfect bij de PlayStation 5.

Het ontwerp voor de Cloud Core Wireless DTS is een beetje anders, maar het volgt het sjabloon van HyperX's meer hoogwaardige Cloud-headsets, zoals u hieronder zult zien, en het is een ontwerp dat feilloos werkt, waardoor het een van de meest comfortabele en lichtgewicht headsets op de markt is.

Dit model beschikt over innovatieve DTS-technologie voor een 3D-geluid dat u meesleept in uw games. Dit is net zo handig, of je nu op zoek bent naar een voordeel met locatiegebonden audio in multiplayer, of gewoon om echt ondergedompeld te worden in de wereld van een singleplayer meesterwerk.

