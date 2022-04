Playdate handheld begint eindelijk te verzenden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gamewereld lijkt soms te worden gedomineerd door slechts drie grote namen, althans wat consoles betreft: Nintendo, PlayStation en Xbox. Dat is grotendeels waar, maar kleinere projecten zoals de Playdate laten zien dat er nog steeds ruimte is voor wat improvisatie.

De eigenzinnige kleine handheld console, met een zwart-wit scherm en een uniek slingermechanisme als onderdeel van het besturingssysteem, werd een paar jaar geleden aangekondigd en zou aanvankelijk eind 2021 naar gebruikers worden verscheept.

Dat werd uitgesteld als gevolg van problemen met de toeleveringsketen (een bekend probleem voor Sony en Microsoft), maar de Playdate wordt nu eindelijk in golven aan klanten geleverd, zoals gebruikelijk is geworden voor moeilijk te verkrijgen technologie zoals het Steam Deck.

Oh! Een nieuwe Playdate Update video is hier!



Het geeft een overzicht van de geweldige ontwikkelaars dingen die we dit jaar hebben uitgebracht, zoals Pulp en de Playdate SDK. Veel plezier ermee. https://t.co/LXkuR8Isnk



Er is een extra belangrijk stukje in de update. Playdates in groep één worden vanaf...



...vandaag geleverd. pic.twitter.com/T58YihE6f3-