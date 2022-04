Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De avonturengameserie Monkey Island keert terug met de toepasselijke naam Return to Monkey Island later dit jaar.

Schrijver/regisseur van het origineel uit 1990, The Secret of Monkey Island, Ron Gilbert, zit opnieuw aan het stuur met de oude medewerker Dave Grossman. We kunnen zeker weer een heel grappige rit verwachten.

De stem van Guybrush Threepwood wordt ook nog een keer verzorgd door Dominic Armato.

Er is op dit moment weinig anders bekend over de game, behalve een trailer die je hierboven kunt zien. De game wordt uitgegeven door Lucasfilm Games en Devolver Digital.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Afgezien van een paar remasters (van The Secret en Monkey Island 2: LeChuck's Revenge), was het laatste deel Tales of Monkey Island, ongeveer 13 jaar geleden geproduceerd door Telltale Games.

Dat uitje was in het typische Telltale episodische formaat waarbij met regelmatige tussenpozen nieuwe hoofdstukken werden uitgebracht. Het is echter waarschijnlijk dat Return terugkeert naar een volledige game-release.

Misschien zal dit ook leiden tot een hernieuwde passie voor een Monkey Island-film, die in de vroege jaren 2000 op de kaart stond bij Steven Spielberg's Amblin Entertainment, maar er kwam niet veel van. We konden ons ook voorstellen dat het een succesvolle Netflix-serie zou worden.

Ondertussen zal Return to Monkey Island ergens in 2022 verschijnen. Platformaankondigingen volgen nog.

Geschreven door Rik Henderson.