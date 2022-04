Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - E3 2022 is geannuleerd.

De Entertainment Software Association, die de E3 organiseert, zei dat het handelsevenement volgend jaar zal terugkeren "met een nieuw leven ingeblazen showcase die nieuwe en opwindende videogames en industriële innovaties viert".

De ESA kondigde eerder aan dat E3 in 2022 niet persoonlijk zou worden gehouden vanwege de COVID-19-pandemie, maar nu bevestigt het dat er dit jaar niet eens een digitale E3-showcase zal zijn. "In plaats daarvan zullen we al onze energie en middelen besteden aan het leveren van een gerevitaliseerde fysieke en digitale E3-ervaring volgende zomer", verklaarde de ESA in haar verklaring . "Of het nu op de beursvloer is of vanaf je favoriete apparaten, de showcase van 2023 zal de gemeenschap, de media en de industrie weer bij elkaar brengen in een geheel nieuw formaat en een interactieve ervaring."

E3 is over het algemeen een driedaagse expo voor games, waarbij enkele van 's werelds grootste uitgevers en consolefabrikanten de titels laten zien die later dat jaar en daarna zullen verschijnen. Het wordt beschouwd als een van de grootste gaming-gerelateerde exposities . Het vindt meestal persoonlijk plaats in juni in het Los Angeles Convention Center. Het begon daar voor het eerst in 1995 en werd jaarlijks gehouden tot 2020 - toen het voor het eerst werd geannuleerd. In 2021 vond het geheel online plaats.

Pocket-lint heeft de show verschillende keren bijgewoond en biedt je praktische ervaringen met de nieuwste games en het laatste nieuws terwijl het gebeurde.

Wat betreft E3 2023, momenteel wordt verwacht dat het zowel een online als een persoonlijk evenement zal zijn.

Geschreven door Maggie Tillman.