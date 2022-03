Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - SteelSeries heeft een Bluetooth LE-gamecontroller voor Android en Chromebook gelanceerd die tot 90 uur ononderbroken mobiel gamen biedt.

De SteelSeries Stratus+ is de nieuwste in zijn lijn van draadloze controllers en kan ook worden gebruikt met Windows wanneer bekabeld via een USB-kabel.

Het is echter voornamelijk ontworpen voor mobiel gamen met Android, dankzij een afneembare telefoonhouder en met Chromebooks.

De lithium-ionbatterij gaat tot 90 uur mee op een enkele lading, terwijl snel opladen al na slechts 15 minuten 12 uur speeltijd oplevert.

Het omvat ALPS analoge thumbsticks en precisie "Hall Effect" triggers met magnetische sensoren voor het "juiste gevoel".

Bluetooth LE-connectiviteit reduceert latentie tot een minimum en de controller wordt aanbevolen door Nvidia voor zijn GeForce Now cloud gaming-platform. De controller zal waarschijnlijk even goed werken met concurrerende services, zoals Xbox Cloud Gaming en Google Stadia .

De SteelSeries Stratus+ is nu te koop voor $ 59,99 in de VS, € 69,99 in Centraal-Europa en £ 54,99 in het VK.

Het wordt geleverd met een USB A-naar-USB-C-kabel (voor opladen en bekabelde verbinding met een pc) en de slanke houder voor mobiele telefoons.

Geschreven door Rik Henderson.