The Witcher 4 aangekondigd, gemaakt met Unreal Engine 5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft een nieuwe aflevering aangekondigd in de The Witcher-gameserie.

Hoewel de naam nog moet worden bevestigd, zal The Witcher 4 worden gemaakt met de Unreal Engine 5 van Epic Games.

Het schakelt over van zijn eigen REDengine-technologie, zoals gebruikt in de games van de studio sinds The Witcher 2. De nieuwste versie van de game-engine zorgde voor de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 , die te lijden had van tal van problemen bij de release van de console in 2020.

Door over te schakelen naar Unreal Engine 5, kan CD Projekt Red enkele van de extra functies gebruiken die worden getoond in The Matrix Awakens en andere recente demo's van Epic Games.

Het bedrijf heeft nog geen andere details over The Witcher 4 gedeeld.

"Het is van vitaal belang voor CD Projekt Red om de technische richting van onze volgende game al in de vroegst mogelijke fase te laten beslissen, aangezien we in het verleden veel middelen en energie hebben besteed aan het ontwikkelen en aanpassen van REDengine bij elke volgende game-release", zei hij. de CTO van de studio, Paweł Zawodny.

"Deze samenwerking is zo opwindend, omdat het de voorspelbaarheid en efficiëntie van de ontwikkeling zal verhogen, terwijl het ons tegelijkertijd toegang geeft tot geavanceerde game-ontwikkelingstools. Ik kan niet wachten op de geweldige games die we gaan maken met Unreal Engine 5."

REDengne zal nog steeds worden gebruikt voor de aanstaande Cyberpunk 2077-uitbreiding.

Geschreven door Rik Henderson.