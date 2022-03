Elden Ring-update past balans aan, voegt NPC-markeringen toe en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste update van Elden Ring is uitgerold en het is een grotere update dan veel spelers hadden verwacht, niet alleen wat wapenbalanselementen aan te passen, maar ook geheel nieuwe fasen toe te voegen aan speurtochten en een enorme kaartfunctie.

De grootste verandering is een kwaliteit van leven, door een kleine markering aan je kaart toe te voegen om je te laten weten waar NPC's die je hebt ontmoet, zijn, zodat je ze niet allemaal handmatig hoeft te markeren om dingen bij te houden. Dit zal enorm handig zijn voor diegenen die proberen bij te houden waar hun questlines zich bevinden.

We zijn erop gesprongen om het te bekijken, en het werkt perfect (hoewel sommige van onze ijverige kaartmarkeringen helaas achterhaald zijn).

Er is ook een geheel nieuwe missiereeks met een nieuwe NPC, Jar-Bairn, wat leuk klinkt, terwijl er nieuwe fasen zijn toegevoegd aan de missies van bestaande NPC's Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight en Gatekeeper Gostoc. Sommige van deze personages leken een los eind, dus het lijkt erop dat ze altijd meer fasen in gedachten hadden.

De game biedt nu ook oproepbare NPC-personages in een breder scala aan arena's, een welkome afwisseling voor degenen die niet te veel met echte online summons bezig zijn, en er is wat nieuwe muziek voor de nachtelijke sfeer.

Er zijn ook een groot aantal bugfixes binnengekomen, en ook een lading wapen- en krachtbalans. Dit omvat een nerf voor de geliefde Mimic Tear Ash, die onze persoonlijke favoriete tool was voor baasgevechten, maar nu minder krachtig zal zijn.

Het zou gemakkelijker moeten zijn om Smithing Stones te vinden voor wapenupgrades in het vroege spel, wat ook een zeer welkome afwisseling is, en een aantal spreuken is goedkoper geworden om te casten.

Bekijk voor de volledige patch-opmerkingen de post van Bandai Namco hier en download de patch voor versie 1.03 om te blijven spelen met de vele online functies van Elden Ring ingeschakeld.

Geschreven door Max Freeman-Mills.