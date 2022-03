Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rusland heeft naar verluidt plannen gemaakt om videogame- en softwarepiraterij effectief te legaliseren.

Het heeft Russische bedrijven verteld dat ze niet langer hoeven te betalen voor of respect hebben voor de intellectuele eigendommen van westerse bedrijven die de brede sancties steunen.

PlayStation , Xbox , Apple en Adobe behoren tot de vele bedrijven en uitgevers die hun producten uit de verkoop in Rusland hebben gehaald na de niet-uitgelokte en verwoestende invasie van Oekraïne.

Om deze sancties tegen te gaan, zou de Russische regering nieuwe wetten hebben ingevoerd die het gebruik van "innovaties uit onvriendelijke landen" toestaan zonder de oorspronkelijke octrooihouder te hoeven betalen.

Zoals gemeld door City AM (die de door de staat gesteunde krant Rossiyskaya Gazeta citeert), had het Russische ministerie van Economische Ontwikkeling de media laten weten dat deze voorstellen werden overwogen: "De mogelijkheid om beperkingen op het gebruik van intellectueel eigendom in bepaalde goederen op te heffen, de waarvan de levering aan Rusland beperkt is, wordt overwogen”, zei het.

"Dit zal de impact op de markt van onderbrekingen in de toeleveringsketens verzachten, evenals het tekort aan goederen en diensten dat is ontstaan door nieuwe sancties door westerse landen."

Volgens de financiële site overwegen ministers in het land zelfs om torrent-websites te deblokkeren, zodat Russen illegale Hollywood-kaskrakers kunnen bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.