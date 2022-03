Next-gen versies komen voor Resident Evil 2, 3 en 7

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fans van de recente golf van Resident Evil-releases hebben nog meer goed nieuws te wachten, aangezien is bevestigd dat alle Resident Evil 2, 3 en 7 later dit jaar next-gen-versies krijgen.

De nieuwe versies van de game zullen standalone beschikbaar zijn, van the sounds of things, maar zullen ook zonder extra kosten worden aangeboden aan degenen die de bestaande last-gen games hebben.

Resident Evil 2, 3 en 7 komen later dit jaar naar PlayStation 5 en Xbox Series X|S met visuele verbeteringen!



Degenen die deze games momenteel op PlayStation 4 en Xbox One bezitten, komen in aanmerking voor een digitale upgrade zonder extra kosten. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i