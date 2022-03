Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bungie heeft, na de recente overname door Sony , een helppagina gepubliceerd waarin staat dat Destiny 2 niet wordt ondersteund op Valve's Steam Deck .

Het wordt niet alleen niet ondersteund, maar Bungie dreigt rechtstreeks spelers te verbieden die toch proberen het spel uit te voeren.

De pagina heeft een sectie "Steam Deck en Destiny 2" die luidt:

"Destiny 2 wordt niet ondersteund om te spelen op het Steam Deck of op een systeem dat Proton van Steam Play gebruikt, tenzij Windows is geïnstalleerd en actief is. Spelers die proberen Destiny 2 op het Steam Deck te starten via SteamOS of Proton, kunnen het spel niet betreden en worden na korte tijd teruggezet naar hun gamebibliotheek.

Spelers die de incompatibiliteit van Destiny 2 proberen te omzeilen, krijgen een gameverbod."

Keen Destiny 2-spelers hebben gewacht op nieuws over de compatibiliteit van de game en het is veilig om te zeggen dat ze teleurgesteld zullen zijn.

Vooral omdat Destiny 2 al is geport naar het op Linux gebaseerde Stadia-platform , komt de onwil om met het platform van Valve te werken als een verrassing.

Bungie is niet de enige ontwikkelaar die de veel gehypte handheld uitzwaait, hoewel Fortnite van Epic Game ook geen update voor het Steam Deck zal ontvangen.

Dit komt echter allemaal door het SteamOS-platform, gewillige knutselaars kunnen altijd Windows op hun machine installeren en genieten van compatibiliteit met de bovengenoemde games. Hoe goed Windows op het Steam Deck zal draaien, is een heel andere zaak.

Geschreven door Luke Baker.