(Pocket-lint) - Na jaren van wachten, lange tijd zonder nieuws over de game, en vervolgens een paar waanzinnige maanden van gameplay-onthullingen en netwerktests, is Elden Ring eindelijk uit, en het is begroet met het soort lovende kritieken dat de meeste ontwikkelaars alleen van dromen.

Net als alle andere moderne releases van FromSoftware is Elden Ring echter ook moeilijk . Het is een spel dat je vaak geen dingen vertelt die later volledig integraal deel gaan uitmaken van de mechanica van het spel, en hoewel het je handen meer vasthoudt dan sommige in de Souls-serie, heb je misschien nog steeds wat hulp nodig. Hier volgen enkele snelle tips om u op weg te helpen met het spel.

De manier waarop levelen en ervaring werken in Elden Ring betekent dat je in de loop van de tijd een personage naar je eigen specificaties kunt bouwen, zelfs als je je realiseert dat je startkeuze je op het verkeerde been zet.

Dat is geweldig om te weten, want het betekent dat je niet twintig minuten hoeft te piekeren over wat je moet kiezen wanneer het spel begint - kies er een die er leuk uitziet en kijk hoe je het doet! Als je een melee-gerichte build wilt, zijn de gepantserde klassen goede opties, terwijl die met een hoge geest en geloof ideaal zijn voor magische casting.

Het enige dat u echter moet vermijden, is de Wretch; het is bedoeld voor spelers die zichzelf willen uitdagen of straffen, en het heeft geen voordelen om het te kiezen - dus doe het niet!

Elden Ring opent met een paar korte gebieden die je kunt doorkruisen, inclusief de vereiste baas om je onmiddellijk te doden. Daarna leer je de basisprincipes van de strijd tegen een aantal zwakke vijanden, en we raden je aan het hier rustig aan te doen.

In plaats van door te gaan met onhandige maar snelle moorden, neem je de tijd om te leren hoe je op de juiste manier blokkeert en experimenteert met de timing van die blokken en ontwijkingen - je zult jezelf korte tijd later dankbaar zijn, wanneer vijanden veel, veel harder beginnen te slaan.

Zodra je aan het begin van de game de bovenwereld van Limgrave hebt bereikt, zul je vijanden tegenkomen terwijl je je verplaatst, en er is er een die recht uit de poort patrouilleert op een enorm paard. Hij is er bijna expliciet om je een lesje te leren - namelijk, je kunt op dit moment niet veel vijanden neerhalen, dus probeer eromheen te lopen.

Het is een tactiek die vrijwel het hele spel nuttig zal blijven, dus als je een enorme vijand ziet en denkt dat hij je waarschijnlijk zal verpletteren, kan het spel je belonen voor het uit de strijd blijven totdat je beter uitgerust bent om het te nemen Aan.

Wanneer je het spel start, kun je naast een klas een eenmalige aandenken selecteren waarmee je het spel begint. Deze zijn de moeite waard om op internet te zoeken, omdat ze allemaal interessante voordelen bieden, maar als je gewoon door wilt bladeren, is onze topkeuze voor een beginner de Golden Seed.

Hierdoor kun je al heel vroeg in het spel een lading aan je genezingsfles toevoegen, en hoewel je later meer zult merken dat dat vroege vangnet naar onze mening zijn gewicht in goud waard is.

In de vroege fasen van het spel zijn er een aantal locaties die items verbergen die echt waardevol en nuttig zijn, maar waar je gemakkelijk voorbij kunt vliegen als je niet oppast. Bijvoorbeeld, de Gatefront Ruins die je tegenkomt, gepatrouilleerd door een stel vijanden, heeft ook een kleine kelderruimte die je via een trap kunt vinden.

Daarin vind je een item om een monteur genaamd de Ashes of War te ontgrendelen, om je te helpen je wapens nieuwe attributen te laten aannemen. Het is iets dat we meerdere keren hebben gemist toen we de ruïnes opruimden, en het biedt ons nog een waardevolle les - houd je ogen open en controleer elke hoek!

Net als de Souls-games ervoor, laat Elden Ring je XP verzamelen van vijanden terwijl je ze verslaat, maar als je sterft, loop je het risico alles te verliezen. Alleen als je in het volgende leven op de plek komt waar je stierf, kun je je voortgang terugvorderen, die ook als valuta fungeert.

Het is een klassiek risico-beloningsmechanisme, maar alles wat we kunnen zeggen is dat als je genoeg runen hebt verzameld om een paar keer een level omhoog te gaan, je op je hoede moet zijn om gevaarlijke of onbekende gevechten aan te gaan — snel reizen naar een veilig punt om niveau omhoog en reken erop dat vooruitgang de verstandigste optie zou kunnen zijn.

