(Pocket-lint) - A Plague Tale: Innocence was een paar jaar geleden een donderslag bij heldere hemel, van de kleine ontwikkelaar Asobo Studio. Het was een stealth-actiegame die het verhaal vertelde van Amicia de Rune en haar jongere broer Hugo in het 14e-eeuwse Frankrijk.

Zoals de naam al aangeeft, worden de dingen vrij snel behoorlijk plagen, en het verhaal gaat naar een aantal indrukwekkend donkere plaatsen. Nu komt er een vervolg aan en we hebben alles verzameld wat je moet weten over A Plague Tale: Requiem.

De eerste trailer voor Requiem debuteerde tijdens E3 in juni 2021 en toonde een hele reeks verschillende momenten van wat lijkt op een gevarieerde campagne. Daarna hebben we niet veel meer gehoord, hoewel het eindigde met een releasedatum in 2022 .

Toen kregen we eind 2021 een tweede trailer met nog een paar glimpen van de daadwerkelijke gameplay. Het maakt de releasedatum niet duidelijker, maar het geeft wel enorm veel informatie over op welke platforms de game zal verschijnen.

Het belangrijkste nieuws is dat Requiem op de releasedag naar Xbox Game Pass komt, wat betekent dat je het zonder extra kosten kunt spelen zodra het beschikbaar is om te spelen, op zowel Xbox Series X als Series S.

Dat betekent echter niet dat het exclusief voor Xbox is - we weten dat het ook voor PS5, Switch en pc zal komen.

We verwachten dat de Switch-versie van de game wat cloud-streaming zal omvatten, omdat het er grafisch intensief uitziet, en het ziet er ook niet naar uit dat de game uitkomt voor de PS4 of Xbox One, waardoor het een volgende- gen ervaring.

Aan het einde van de laatste game versloegen Amicia en Hugo een gestoorde grootinquisiteur om de rattenplaag te verdrijven die Hugo had kunnen beheersen dankzij een bloedlijnvloek, en hoewel dat het leven weer normaal leek te maken, gebeurt dat niet lijken helemaal opgelost.

Uit de informatie die tot nu toe over Requiem is gepubliceerd, lijkt het erop dat de broers en zussen, samen met hun moeder Beatrice, ver naar het zuiden zullen reizen in de hoop een permanente remedie voor Hugo te vinden of gewoon om weg te komen uit een regio die op zijn hoede is voor hem.

Of ze hulp zullen vinden of gewoon krachtigere vijanden die hen proberen te manipuleren, is niet zo moeilijk om erachter te komen en uit de trailers die we hebben gezien, lijkt het erop dat het weer behoorlijk hectisch gaat worden voor Amicia.

Hoewel de trailers die tot nu toe zijn uitgebracht, momenten van gameplay-opnames bevatten, zijn ze vrij kort en snel weggelaten, dus we krijgen geen grote blik op nieuwe mechanica die het speelveld betreedt.

We kunnen echter zien dat een paar nietjes van Innocence terug zijn in Requiem. Je zult hoogstwaarschijnlijk voornamelijk als Amicia spelen, gewapend met een slinger en wat slinky stealth-vaardigheden, je verplaatsend in gebieden die worden bevolkt door krachtigere vijanden en bewakers.

Om uit hun klauwen te ontsnappen en ze neer te halen, is een zorgvuldige planning vereist, maar we hopen ook dat we Hugo's krachten opnieuw zullen gebruiken om hordes ratten rond te leiden, iets waardoor de eerste game zich onderscheidde van de rest.

Er zijn duidelijk weer rattenzwermen, en we zullen duidelijk vuur en licht moeten gebruiken om weer aan ze te ontsnappen, maar met Hugo ter plaatse is het een veilige gok dat we op een bepaald moment hun kracht voor sommigen zullen kunnen benutten gruwelijke wraak.

Je kunt ook een flink aantal verschillende locaties in de clips zien, van bruisende steden en steegjes tot ruïnes en landgoederen, dus we hopen dat er tijdens de campagne genoeg verschillende plekken te zien zullen zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.