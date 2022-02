Street Fighter 6: Alles wat we weten over SF6

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Street Fighter 6 komt eraan - we hebben lang gewacht op nieuws over wat de toekomst biedt voor een van de beroemdste franchises in gaming, en nu weten we dat er binnenkort een nieuw hoofdartikel zal verschijnen.

Dat gezegd hebbende, harde details zijn nog steeds erg dun, dus we hebben hier alle belangrijke stukjes informatie voor je verzameld.

De eerste teaser-trailer voor Street Fighter 6 werd onthuld in februari 2021 nadat Capcom een paar dagen eerder een mysterieuze countdown had gepubliceerd, en je kunt hem hieronder bekijken.

Het geeft ons niet veel houvast en is volledig CGI voor zover we kunnen zien, maar biedt wel een logo voor de game, wat qua stijl een belangrijk verschil is met eerdere titels. Het is al het onderwerp geweest van een behoorlijke hoeveelheid online spot.

Wat een releasedatum betreft, krijgen we geen weetjes van de trailer en zouden we daarom echt verbaasd zijn als de game op dit moment op weg was naar een release in 2022. Veel waarschijnlijker is een datum in 2023, hoewel gezien het gebrek aan gameplay-opnames zelfs dat optimistisch zou kunnen zijn.

Een groot lek van de plannen van Capcom eind 2020 zorgde er echter voor dat de game in het derde kwartaal van 2022 werd uitgebracht, en dat is in ieder geval iets om door te gaan.

Nogmaals, er is geen officieel woord over op welke platforms de game zal komen, maar we verwachten dat Street Fighter 6 hoogstwaarschijnlijk een platformonafhankelijke release zal zijn. Dat zou zien dat het voornamelijk uitkomt voor PS5, Xbox Series X en S en pc, maar ook in een minder grafisch aantrekkelijke vorm verschijnt op Xbox One en PS4.

Bij vechtgames draait het immers allemaal om framesnelheden en precisie, dus het is niet zo'n probleem om de instellingen laag te zetten en ervoor te zorgen dat de game bij de lancering beschikbaar is voor een zo breed mogelijk publiek.

Verhaal is een beetje een los woord als het wordt toegepast op Street Fighter, dat wel kennis en achtergrondverhaal heeft voor zijn personages, maar meestal niet te veel focust op campagnes en verhaalmodi, vergeleken met enkele van de meer melodramatische alternatieven in het vechtspel tafereel.

We zouden verwachten dat dit zo zal blijven, maar er zal waarschijnlijk nog steeds een vorm van solo-modus zijn waarmee je verschillende vechters en stijlen kunt uitproberen. Iets als de Spirits-modus van Super Smash Bros. Ultimate is misschien een geweldig idee, waarmee je een enorm scala aan fasen en benaderingen kunt uitproberen.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

We weten dat ten minste twee van de definitieve selectie van de game - klassieke vechter Ryu en DLC-personage Luke, tegenover elkaar staan in de eerste trailer van de game. Je kunt erop wedden dat er ook enkele andere helden uit de serie zijn, zoals Chun-Li.

Meer Street Fighter 6-nieuws in de zomer van 2022. — Capcom Europa (@CapcomEurope) 21 februari 2022

We zullen moeten wachten tot de zomer van 2022 voor meer nieuws over de game, volgens de bovenstaande Tweet van Capcom, dus houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.