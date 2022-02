Capcom kondigt aan dat Street Fighter 6 onderweg is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Capcom plaagde fans met een cryptische aftelklok voordat ze eindelijk de nieuwste nieuwkomer in de Street Fighter- franchise aankondigde.

Het is 6 jaar geleden sinds de lancering van Street Fighter 5, die bij de lancering een gemengde ontvangst had, maar veel beter werd ontvangen na updates zoals de Arcade-editie en de Champion-editie.

De aankondiging volgde op het einde van Capcom's Pro Tour-toernooi voor Street Fighter 5, wat erop duidt dat esports een focusgebied zal zijn voor de nieuwe game.

We werden getrakteerd op een teaser-trailer maar helaas werd er geen gameplay getoond.

In plaats daarvan zagen we Ryu en Luke in een hogere getrouwheid dan ooit tevoren staan - kabbelende spieren en zweetdruppels in overvloed.

De kenmerkende cartoonachtige stijl schijnt door, maar we kunnen zeker een drastische verandering in visuals verwachten in vergelijking met de vijfde game.

Er is niet veel dat we kunnen afleiden uit de weinige informatie die wordt gegeven, maar Capcom belooft deze zomer meer details.

Capcom Fighting Collection brengt 10 klassieke vechters samen met Online Rollback Netcode, beschikbaar op 24 juni 2022!



Darkstalkers (alle vijf games!)

Super Gem Fighter Mini-mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

Rode aarde

... en meer!



https://t.co/prOT8yT6Xz pic.twitter.com/7HbE8nt1G0 — Straatvechter (@StreetFighter) 21 februari 2022

In de tussentijd heeft Capcom ook een nieuwe compilatiegame aangekondigd, Capcom Fighting Collection, met tien klassieke vechtgames. De collectie wordt op 24 juni gelanceerd voor pc, PS4 , XBOX en Nintendo Switch .

Geschreven door Luke Baker.