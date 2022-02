Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Herinner je je Dead Island nog ? Het is volkomen begrijpelijk als het een beetje wazig lijkt sinds het meer dan tien jaar geleden uitkwam.

De game had waarschijnlijk de beste trailer aller tijden en een golf van controverses die erop volgden.

Ondanks de problemen was de game populair genoeg om een vervolg te rechtvaardigen en Dead Island 2 werd in 2014 aangekondigd.

In de tijd daarna heeft Dead Island 2 talloze vertragingen en meerdere wijzigingen van ontwikkelaar opgelopen.

Acht jaar na de aankondiging denken we dat het veilig is om te zeggen dat de meesten de franchise hadden opgegeven.

Maar nu, industrie-insider Tom Henderson , denkt dat we niet lang hoeven te wachten.

"Volgens iedereen die ik heb gesproken, bevindt de game zich in een behoorlijke staat en zou het vrij snel kunnen worden aangekondigd met een soort gameplay-trailer", zei hij in een YouTube-video .

"Een releasedatum zal naar verwachting ergens in het vierde kwartaal van 2022 zijn, mogelijk in de aanloop naar volgend jaar als er problemen zijn met de ontwikkelingscyclus."

Henderson onthulde ook wat informatie over de plot van de game, hij zei: "Je zit in een vliegtuig en er is een zombie-uitbraak in een vliegtuig, uiteindelijk stort het vliegtuig neer in Hollywood, je overleeft en het is dan jouw taak om te overleven op de grond."

Als het waar blijkt te zijn, lijkt het ons een leuk concept, we houden een oor naar de grond voor verdere updates.

Geschreven door Luke Baker.