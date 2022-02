Bandai Namco verdubbelt op de Metaverse

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gaming-uitgever Bandai Namco is blijkbaar van plan iets dat het een "IP Metaverse" noemt, een project om zijn fans te laten communiceren over zijn verschillende IP's via gedeelde interfaces en ruimtes.

Wat dat in de praktijk betekent, is in dit stadium een beetje moeilijk vast te stellen, aangezien de aankondiging van Bandai Namco noodzakelijkerwijs een plan is in plaats van een stevige, onthulde conclusie.

Er staat echter dat het 15 miljard (ongeveer £ 96 miljoen) in het project zal investeren om het tot een goed einde te brengen, dus dit is duidelijk geen voorbijgaande fantasie. Een deel van het doel is om spelers de kans te bieden om "te genieten van een breed scala aan entertainment op een IP-as, evenals kaders die gebruikmaken van de onderscheidende sterke punten van Bandai Namco om fysieke producten en locaties te combineren met digitale elementen".

Of dat nu betekent dat je op de ene plek met fans van de Souls-serie kunt rondhangen, de Tales-serie op een andere en Pac-Man op een derde, of dat ze allemaal op één hoop worden gegooid als onderdeel van een smeltende pot valt nog te bezien.

Een deel van het doel lijkt het vinden van nieuwe markten en groeiende verkopen buiten Japan voor de uitgever, en de metaverse als concept is een vrij levendige manier om de aandacht op zichzelf te vestigen. Dat gezegd hebbende, moeten we wachten om te zien wat het plan daadwerkelijk oplevert voordat we kunnen zeggen hoe de moeite waard de investering is geweest.

Je kunt hier een PDF bekijken van het nieuwe plan van Bandai Namco, als je de eigen uitleg van de uitgever in meer detail wilt zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.