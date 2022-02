Dying Light 2 tips en trucs: beheers de parkour en verbeter je plundering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 is hier en het is heerlijk.

Als je in het spel springt, zullen de volgende tips en trucs je helpen voorkomen dat je wordt opgegeten door zombies en je leven een beetje leuker maken.

Zoals elke open-wereldgame, kan de kaart van Dying Light 2 een beetje overweldigend lijken in termen van alle dingen die je kunt doen, plaatsen om te verkennen en avonturen die je kunt beleven. Het is de moeite waard om je eerst op een paar dingen te concentreren, om de overhand te krijgen voordat je begint.

Zoals je waarschijnlijk hebt begrepen, is parkour een belangrijk onderdeel van Dying Light 2. Het is niet alleen een leuk onderdeel van het spel, het is ook een belangrijk onderdeel van de manier waarop je moet spelen.

Rennen, springen en rennen is een goede manier om uit de problemen te komen. Sprinten over de daken is ook een goede manier om veilig door de stad te komen, vooral 's nachts. Er zijn daar meestal minder zombies (tenzij je wordt achtervolgd omdat je een brul van streek maakt), wat veel minder gevaar betekent.

Dying Light 2 is ook ongelooflijk goed gepolijst, dus het is gemakkelijk om van plaats naar plaats te springen en je zult verrast zijn hoe ver je kunt springen, zelfs in de vroege stadia van het spel.

Let op nuttige objecten waar u op, van en naar kunt springen. Je ziet de klassieke gele markeringen met richels waar je naartoe kunt springen en omhoog kunt klimmen. Maar er zijn ook handig geplaatste lantaarnpalen, stroomkabels, bushaltes, opritten en zelfs af en toe een touw dat handig aan een kraan hangt waarmee je overal kunt vliegen.

Je zult merken dat het veel gemakkelijker is om obstakels te gebruiken om hoog te komen dan om gewoon de zijkant van een gebouw te beklimmen. Als je van een auto naar een bus springt, van een kleine schuilplaats naar een dak, zul je veel meer succes hebben dan te proberen een muur te beklimmen en dan halverwege je uithoudingsvermogen op te raken.

Een ding om op te letten zijn landingsplekken. Als u zich hoog bevindt, kan het moeilijk zijn om erachter te komen hoe u veilig en snel naar de grond kunt gaan. Houd je ogen open en je ziet matrassen op de grond met X-markeringen erop. Daarop kun je landen voor een veilige en zachte landing. Wat echter niet voor de hand ligt, is dat je ook het dak van een auto of de bovenkant van een bus kunt gebruiken om een deel van de impact van je landing op te vangen.

Over het algemeen is een gebrek aan uithoudingsvermogen echter een echte pijn en het draineert op twee manieren: klimmen en vechten. Je zult de blauwe staminabalk zien vallen terwijl je dingen probeert te schalen en als hij daalt, dan zal jij dat ook doen. Recht in de armen van wachtende ondoden. Het goede nieuws is dat hardlopen geen invloed heeft op het uithoudingsvermogen, dus als je in een lastig parket komt, RUN!

In onze gedachten is uithoudingsvermogen je belangrijkste troef en als je het verhoogt, overleef je langer en dood je ook meer zombies. Uithoudingsvermogen betekent niet alleen dat je verder kunt klimmen, maar ook langer met je slagwapen kunt zwaaien.

Gelukkig is er een manier om je uithoudingsvermogen relatief gemakkelijk te vergroten en dat is door remmers te vinden. Je zult al vroeg in het spel remmers zijn tegengekomen, dus je zou al moeten weten wat ze zijn. In wezen zijn dit behandelingen om het virus op afstand te houden en ze bevinden zich op plekken op de kaart.

Het eerste waar u op moet letten, zijn de aanwijzingen. Als je door de stad rent, hoor je soms een hoorbaar signaal "remmer gedetecteerd in de buurt". Als je dat geluid hoort, zie je linksonder in het scherm een indicator met een afstandsmarkering om aan te geven hoe ver je van de remmer verwijderd bent.

Gebruik dit als een warme of koude markering zodat je de richting kunt bepalen door op de een of andere manier in de wereld te bewegen totdat de afstand kleiner wordt.

Remmers vind je op verschillende plaatsen:

Verspreid over de kaart - vaak bevinden ze zich in onopvallende gebouwen met gaten in de muur of een enkel open raam. Soms zijn ze daar gemakkelijk te bereiken, andere keren zitten ze vol slapende zombies. Je zult merken dat er vaak een waarschuwing is wanneer je een van die gebouwen binnenstapt dat je 's nachts terug moet gaan. De zombies zijn dan meestal op straat en je kunt door het gebouw sluipen zonder ze allemaal te bestrijden. Gebruik je overlevingszintuig (druk op Q op pc of rechter thumbstick op PlayStation) en scan je omgeving en je zou de remmercontainer moeten zien.

Doe deze dingen zo snel mogelijk. Geef prioriteit aan het vinden van remmers boven een van de hoofdmissies of sidequests. Als u dit doet, kunt u snel uw gezondheid of uithoudingsvermogen verbeteren. Uithoudingsvermogen is veel meer waard om te upgraden.

Gezondheid is de moeite waard om te upgraden, omdat je natuurlijk meer straf kunt verdragen of meer valpartijen kunt overleven. Het helpt ook door uw immuniteitstimer te verhogen. Uithoudingsvermogen is echter waardevoller, omdat je zult merken dat je langer in leven blijft door gewoon weg te rennen en te parkouren totdat je hart tevreden is.

Naast gezondheid en uithoudingsvermogen heb je ook andere dingen die je kunt upgraden: je kleding (daarover later meer), je wapens en je vaardigheden.

Vaardigheden zijn er in twee vormen, gevechten en parkour. Deze verdien je door bewegingen aan elkaar te koppelen. Natuurlijk zal het vechten tegen zombies en bandieten je helpen je gevechtsvaardigheidspunten op te bouwen die je vervolgens kunt besteden aan meer vaardigheden en capaciteiten.

Nogmaals, parkour is interessanter omdat je met de vaardigheden daar verder kunt springen, effectiever kunt landen en gemakkelijker over de kaart kunt komen. Om parkour-vaardigheidspunten op te bouwen, hoef je alleen maar te parkouren. Koppel de sprongen aan elkaar en stop niet. Val niet. Ga zo door.

'S Nachts nemen vaardigheidspunten sneller toe, vooral als je wordt achtervolgd. Het gevaar zorgt ervoor dat punten sneller stijgen, dus het loont de moeite om 's nachts rond te rennen (en te vechten). Maar het is essentieel dat je niet doodgaat. Als je sterft, verlies je alle punten die je onderweg hebt verzameld.

Als je het goed doet en een mooie ketting hebt, raden we je aan een veilige zone te zoeken en te slapen. Dit betekent dat je de nacht (of dag) hebt overleefd en die punten tellen mee voor je volgende vaardigheidspunt. Als je valt en sterft, verlies je alles en dat is balen.

Als het donker is of als je een gebouw aan het verkennen bent, zie je bovenaan je scherm een indicator met een doodshoofd en een timer om je te laten weten hoeveel immuniteit je nog hebt. Als die timer nul bereikt, ga je dood. Het is dus belangrijk om die timer vol te houden of in ieder geval niet te laag te laten worden. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Boosters en paddenstoelen - het is mogelijk om op de kaart UV (gloeiende) paddenstoelen te vinden. Ze bevinden zich op daken, in gebouwen, op ondergrondse locaties. Je kunt hierop kauwen om je een kleine boost te geven en de onvermijdelijke dood af te wenden. Je hebt er echter veel van nodig omdat hun effect minimaal is. Het alternatief is een booster. Deze zien eruit als astma-inhalatoren die je kunt spuiten om je op gang te houden. Je kunt deze kopen of maken en ze zijn de moeite waard om te hebben.

het is mogelijk om op de kaart UV (gloeiende) paddenstoelen te vinden. Ze bevinden zich op daken, in gebouwen, op ondergrondse locaties. Je kunt hierop kauwen om je een kleine boost te geven en de onvermijdelijke dood af te wenden. Je hebt er echter veel van nodig omdat hun effect minimaal is. Het alternatief is een booster. Deze zien eruit als astma-inhalatoren die je kunt spuiten om je op gang te houden. Je kunt deze kopen of maken en ze zijn de moeite waard om te hebben. Daglicht en UV-lampen - als het dag is, ga dan naar het zonlicht. Dat stopt het aftellen. Als het nacht is, kun je de balie stoppen door naar een veilige zone met UV-lampen te gaan. Deze worden gemarkeerd met felpaarse zonneschijnmarkeringen op de kaart of met een indicator wanneer je je overlevingszintuig gebruikt. Ga in het licht staan en je timer wordt gereset. Als je weer naar buiten stapt, begint het aftellen weer. Het gebruik van deze veilige zones is een goede manier om een achtervolgingsreeks te beëindigen als dit ook gebeurt.

Er zijn heel veel sidequests in Dying Light 2. Het is gemakkelijk om afgeleid te worden bij het spelen van een open-wereldgame als deze, maar sommige ervan hebben een laag risico en een gemakkelijke beloning.

Als je over de daken rijdt, zie je vaak twee soorten indicatoren: blauwe diamanten en blauwe markeringen. Dit zijn mini-speurtochten die (meestal) heel eenvoudig zijn. Sommigen zijn bijvoorbeeld gewoon andere overlevenden die hulp nodig hebben omdat ze zijn gebeten en een immuniteitsversterker nodig hebben. Ga naar ze toe en geef ze er een en ze zullen je een beloning geven.

Andere keren is het een groep bandieten die een doos plunderen of iemand gevangen houden. Versla ze en claim dan je prijs. Eenvoudig.

Een ander soort zijn zombies die het waard zijn om te doden. Sommige zullen van je wegrennen, andere zijn enorm en hebben wat meer werk nodig om te verslaan. Deze zijn de moeite waard om te doen omdat je hiervoor bonuspunten krijgt, maar ook omdat je trofeeën kunt krijgen door ze te plunderen.

Het doden van zombies is leuk, maar het plunderen van zombies is ook nuttig omdat je niet alleen willekeurige middelen krijgt, maar ook geïnfecteerde trofeeën. Geïnfecteerde trofeeën kunnen worden gebruikt bij handelaren in ruil voor upgrades voor uw verschillende verbruiksartikelen. De abnormale, gemuteerde en speciale zombies hebben waarschijnlijk betere trofeeën en zijn daarom nog meer waard om te doden en te plunderen.

Bekijk de kaart en je vindt verschillende windmolens rond de kaart. Deze kunnen worden geactiveerd voor verschillende beloningen, waaronder het ontgrendelen van een veilige zone in dat gebied. Dit is de moeite waard om te doen, want het geeft je een veilige plek om 's nachts te gaan, maar sommige van hen ontgrendelen ook structuren met mensen die uitrusting verkopen en meer.

Deze zijn ook gemakkelijk te doen, je hoeft alleen maar in de windmolen te klimmen (op verschillende bewegende delen springen), de top te bereiken en op het gemarkeerde deel te klikken om de windmolen te bevestigen. Doe er een paar en je zult het leven in de stad verbeteren.

Een ding dat je al vroeg zult ontdekken, is dat het geen goed idee is om tegen de horde te vechten. Natuurlijk kun je er vrij gemakkelijk een handvol uithalen, maar als ze je overspoelen, heb je snel geen uithoudingsvermogen meer. Je wapen zal ook breken als het te veel wordt gebruikt en misbruikt. Dan zul je een nieuwe moeten zoeken of kopen.

Het is het beste om stealth te gebruiken wanneer je maar kunt. Als je door een gebouw sluipt, kun je je overlevingsgevoel gebruiken om te zien waar de zombies zijn en achter hen kruipen om een verwijderingsbeweging te gebruiken. Deze tellen nog steeds mee voor gevechtspunten en brengen geen schade toe aan je wapen. Doe dit vaak en je zult het leven gemakkelijker vinden.

Afleiding helpt ook. Je kunt gasflessen van de vloer pakken en aansteken en vervolgens weggooien. Deze kunnen worden gebruikt om een stel zombies op te blazen of gewoon een afleiding te creëren met een geluid in de ene richting terwijl je de andere kant op rent.

In de meeste overlevingsspellen van dit soort zullen je wapens na verloop van tijd degraderen en breken. Dying Light 2 is niet anders. Tijdens je reizen kom je misschien een wapen tegen waar je dol op bent omdat het goede statistieken heeft of om de een of andere reden gewoon effectief of bevredigend is.

Helaas is er geen voor de hand liggende manier om je wapens eenvoudig te repareren als ze beschadigd raken. U kunt ze dus uiteindelijk gebruiken totdat ze kapot gaan of ze in een winkel verkopen als ze versleten zijn.

Er is echter een manier waarop je sommige wapens kunt upgraden. Sommige wapens hebben een of twee mod-slots. Je kunt zien of een wapen kan worden aangepast door in je inventaris te kijken. Je ziet kleine cirkels boven een wapenpictogram dat aangeeft dat het upgrade-slots heeft. Als je upgrades toepast op de tip of schacht, dan worden die wapens "gerepareerd". Helaas is het niet volledig gerepareerd, maar het zal nog een tijdje bruikbaar zijn.

Voor dit soort reparaties heb je natuurlijk twee dingen nodig: wapens die mods kunnen accepteren en mods om erop te gebruiken. U kunt beide echter bij de meeste leveranciers kopen.

Je zult zien dat er verschillende kledingstukken in het spel zijn, elk met verschillende statistieken en passen bij een andere speelstijl. Deze omvatten hoeden, handschoenen, tops, broeken, schoenen, enz., voor verschillende klassen:

Medic - heeft een focus op parkour-beweging en genezing

Ranger - voegt eigenschappen toe voor wapengevechten op afstand

Tank - krijgt een vermindering van inkomende schade en verhoogt tweehandige melee-gevechten

Brawler - Focus op hectische gevechten met één hand

Bekijk de statistieken van elk kledingstuk en type en combineer ze om bij je stijl te passen. We houden bijvoorbeeld van de medic-uitrusting, omdat we zo van de parkour genieten en dit het nuttigste in het spel vinden.

Kleding wordt gerangschikt op basis van je spelersniveau, maar je zult ook zien dat het wordt beoordeeld op zeldzaamheid. Dus je hebt gewone kleding, ongebruikelijk, zeldzaam, uniek en meer. Natuurlijk, hoe hoger het niveau, hoe beter de statistieken.

Sloten plukken in Dying Light 2 is relatief eenvoudig. Als je bekend bent met de mechanica van Skyrim en Fallout, dan weet je hoe je dit moet doen. Op de pc gebruik je je muis om een van de pinnen te verplaatsen en druk je vervolgens op A om te proberen het slot te draaien. Als de lockpick te veel wiebelt, zal deze breken en breken. Wat je wilt is een stabiele pin, dus als hij te veel wiebelt, laat je hem los en stop je met draaien, herpositioneer hem en verplaats hem opnieuw.

Vreemd genoeg vinden we de sweet spot vaak aan de linkerkant.

Lock-picks zijn gemakkelijk te maken van onderdelen die je in de wereld vindt, dus doe dat wanneer je de kans krijgt. Hoe moeilijker een slot is, hoe lastiger het kan zijn en het kan zijn dat je een paar lockpicks breekt als je het probeert. Als het echter niet goed gaat, kun je het proces verlaten en het opnieuw starten voordat de lockpick breekt en op die manier raak je het niet kwijt.

Je hebt een verrekijker om dingen uit te zoeken. Druk op B op de pc om ze uit te rusten. Ze kunnen worden gebruikt om vijanden te spotten, maar ze zijn ook geweldig om dingen op de kaart te vinden. Ga ergens hoog staan - zoals een windmolen - en pak je verrekijker en scan de omgeving.

Wanneer u dit doet, ziet u een vak in het midden van het scherm. Verplaats dat totdat het begint te krimpen. Als je het op de juiste plek krijgt, krimpt de doos en hoor je een geluid. Dan ping je een locatie, bijvoorbeeld een militaire airdrop of een veilige zone. Blijf dat doen en je zult nog veel meer plekken vinden om te plunderen en te plunderen. Denk maar aan de upgrades!

Geschreven door Adrian Willings.