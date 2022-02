Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel consumenten misschien niet zo bekend zijn, is BOE een van 's werelds grootste fabrikanten van LCD- en OLED-panelen.

Nu heeft het een prototype onthuld van 's werelds hoogste verversingssnelheid gaming-monitor .

De huidige gaming-schermen bereiken een top van 360 Hz , wat enorm snel is, maar het prototype van BOE schiet voorbij die met een verbluffende verversingssnelheid van 500 Hz +.

Het BOE-paneel is een 27-inch FHD-scherm, een echte sweet spot voor de competitieve gaming- en esports- markt.

We zijn er zeker van dat dit opzettelijk is, want voor gewone gebruikers is het verschil tussen 360 Hz en 500 Hz misschien moeilijk te onderscheiden, maar voor pro-gamers kan het een wereld van verschil maken.

Andere specificaties wijzen er ook op dat het scherm minder wenselijk is voor de massa, zoals dat het beperkt is tot 8-bits kleur.

BOE (via Google Translate ) verklaarde dat het "belangrijke doorbraken heeft gemaakt op het gebied van oxidehalfgeleider-displaytechnologie" en "massaproductie van koperen interconnect-stackstructuren".

Het merk gebruikt deze technologie in combinatie met "high refresh rate, high resolution, low power oxide display technology" om dit 500Hz-scherm mogelijk te maken.

We weten niet precies wat dit betekent, maar het kan wijzen op een oxide TFT-scherm van een bepaalde beschrijving. Mogelijk gerelateerd aan de IGZO-technologie die een paar jaar geleden een rage was.

Momenteel is er geen prijs of releasedatum gekoppeld aan het scherm, noch enige indicatie of BOE van plan is het paneel in een consumentenproduct te gebruiken, maar in het belang van Counter-Strike- fans overal hopen we van wel.

