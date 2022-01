Valve lanceert eindelijk het Steam Deck in februari

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valve heeft aangekondigd dat het volgende maand zijn langverwachte Steam Deck handheld-console zal verzenden.

Volgens de blog van het bedrijf en een tweet zal Steam Deck vanaf 25 februari 2022 in de verkoop gaan. Klanten die een reservering hebben, krijgen die dag een e-mailmelding en hebben drie dagen de tijd om een bestelling te plaatsen. E-mails worden verzonden in dezelfde volgorde waarin de reserveringen zijn gemaakt, en je kunt alleen het Steam Deck-model kopen dat je oorspronkelijk hebt gereserveerd. Valve zal elke week nieuwe batches vrijgeven voor degenen die een reservering hebben gekregen.

Steam Deck wordt gelanceerd op 25 februari 2022! https://t.co/6WKynbibkv pic.twitter.com/Un54Jwdq1H — Stoom (@Steam) 26 januari 2022

Uw aanbetaling wordt toegepast en de verzendkosten zijn inbegrepen, zei Valve. Bestellingen die op de 25e worden geplaatst, worden op de 28e verzonden.

Houd er rekening mee dat Valve Steam Deck voor het eerst aankondigde in juli 2021, met de belofte dat het in december zou worden verzonden. Valve heeft de releasedatum uiteindelijk met twee maanden uitgesteld vanwege problemen met de toeleveringsketen. Maar nu lijkt het erop dat dat de enige echte vertraging was. Valve laat je ook nog steeds het Steam Deck reserveren voor $ 5.

Als u echter nu reserveert, staat op de bestelpagina momenteel dat u deze "na Q2 2022" kunt verwachten.

Geschreven door Maggie Tillman.