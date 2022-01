Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Sniper Elite-serie van Rebellion heeft bij elke iteratie consequent verrast en verbeterd, wat de laatste keer resulteerde in een fantastisch uitje.

Nu is er een nieuwe binnengekomen — Sniper Elite 5 — en er beginnen details over te verschijnen.

Hier is dan alles wat u moet weten over Sniper Elite 5.

Sniper Elite 5 wordt dit jaar uitgebracht, hoewel we voorlopig alleen "2022" hebben. Rebellion moet nog een echte datum specificeren.

De game zal beschikbaar zijn voor PS5 , PS4, Xbox Series X /S, Xbox One en pc.

Het is ook bevestigd als een day one release op Xbox Game Pass .

De actie verplaatst zich van Italië - de locatie voor Sniper Elite 4 - naar Frankrijk.

Het grootste nieuws tot nu toe is echter dat er deze keer een geheel nieuwe invasiemodus zal zijn. Wanneer geactiveerd, kan een door mensen bestuurde Axis-sluipschutter je spel betreden met de taak je uit te schakelen voordat je je missie voltooit. Je weet niet waar of wie ze zijn, gewoon dat ze daar zijn, omdat het spel je zal waarschuwen dat er een indringer is toegetreden.

Je kunt de invasiemodus echter uitschakelen als je gewoon een pure singleplayer-ervaring wilt.

"Voor die spelers die gewoon een solo-gameplay-ervaring willen, is er de mogelijkheid om de invasiemodus uit te schakelen, maar we raden iedereen aan het op een gegeven moment te proberen. We hebben er veel plezier mee gehad in de studio, springen in elkaars games en het vinden van innovatieve, heimelijke manieren om elkaar uit te schakelen", zegt Chris Kingsley, de CTO van Rebellion.

Er is nu een CGI-trailer beschikbaar, die een hint geeft over wat je kunt verwachten tijdens de invasiemodus.

Je kunt het hieronder zien.

Er zijn nog geen in-game screengrabs beschikbaar. We zullen ze toevoegen zodra ze verschijnen.

Geschreven door Rik Henderson.