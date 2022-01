PUBG nu gratis te spelen op alle platforms

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PUBG: Battlegrounds is nu officieel gratis om op alle platforms te spelen, waardoor de toegangsprijs wordt weggenomen om ervoor te zorgen dat iedereen het populaire Battle Royale-spel kan uitproberen zonder iets te hoeven betalen voor het voorrecht.

Hoewel de game soms op Xbox Game Pass en dergelijke is geweest, waardoor het beschikbaar is om tegen lage of geen kosten te spelen, is dit een grote verschuiving voor de game in het algemeen, en zou het mogelijk kunnen zijn dat het een breder publiek dan ooit tevoren bereikt, zelfs ondanks zijn enorme populariteit op zijn hoogtepunt.

Met een meer vertraagd tactisch tempo, biedt het een alternatief voor meer actievolle en gung-ho Battle Royale-games zoals Call of Duty: Warzone en Apex Legends, dus er zou nog steeds een grote niche kunnen zijn om te vullen nu dat consolespelers hebben er gemakkelijker toegang toe.

De ontwikkelaars hebben echter een interessante benadering gekozen voor gelaagdheid in een premium-laag, door gerangschikt spelen te beperken tot degenen die een eenmalige accountupgrade kopen om toegang te krijgen tot Battlegrounds Plus, wat $ 12,99 kost en ook enkele XP-upgrades en in-game-items met zich meebrengt.

Dit is blijkbaar een afschrikmiddel tegen valsspelen in gerangschikte modi, en heeft ertoe geleid dat sommige Warzone-spelers voor Raven Software hebben opgeroepen om dezelfde benadering te volgen voor de Call of Duty-titel (iets dat we niet snel kunnen zien gebeuren).

Je kunt PUBG nu gratis downloaden op consoles en pc, dus zorg ervoor dat je het downloadt als je nog nooit hebt geprobeerd je eigen Winner, Winner, Chicken Dinner-moment te beveiligen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.