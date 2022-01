Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Techland heeft een tweet verduidelijkt die het een paar dagen geleden heeft verzonden waarin het beweerde dat de aanstaande Dying Light 2 Stay Human 500 uur zou kunnen duren om volledig te voltooien.

Na een ietwat vreemde internetreactie, onthulde de ontwikkelaar dat 500 uur betrekking heeft op het volledig benutten van het spel, inclusief het hele verhaal en de zijmissies, het verkennen van de hele kaart, het opnieuw spelen om alle eindes te ervaren (omdat het een vertakkend verhaal heeft), het vinden van elk verzamelobject en observeer elk stukje dialoog.

Als je alleen het hoofdverhaal wilt spelen, duurt het slechts 20 uur, of 80 uur als je ook alle zijmissies opneemt.

We wilden onze recente communicatie over het aantal uren dat nodig is om het spel te voltooien, verduidelijken. Dying Light 2: Stay Human is ontworpen voor spelers met verschillende gameplay-stijlen en voorkeuren om de wereld te verkennen zoals zij dat willen.