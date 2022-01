Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mad Catz heeft een geschiedenis van 30 jaar in het maken van gaming-randapparatuur en heeft alles gefabriceerd, van die controller die je altijd aan je jongere broer of zus zou overdragen tot ultra-premium gaming-muizen . Het merk vertoont geen tekenen van vertraging en heeft op CES 2022 een groot aantal nieuwe randapparatuur onthuld.

Het mechanische toetsenbord STRIKE 6 heeft een indeling van 60% om ruimte op uw bureau te besparen en elke toetsschakelaar kan worden verwisseld om aan uw voorkeuren te voldoen. Zoals bij gaming-toetsenborden verplicht is, zit het toestel boordevol RGB LED-verlichting met 26 voorgeprogrammeerde effecten plus audiosynchronisatie.

De PILOT 3 en 5 zijn op de luchtvaart geïnspireerde headsets , je weet wel, het type dat een piloot zou kunnen dragen. De headsets zijn bedraad en hebben supergrote 50 mm-drivers en oorschelpen van traagschuim. De PILOT 5-variant heeft virtueel 7.1-geluid dat is ontworpen voor ruimtelijk inzicht en positionele nauwkeurigheid in games .

Mad Catz heeft een nieuwe controller onthuld, de CAT 9, die werkt met pc , Nintendo Switch , Android en iOS . Deze heeft een transparant omhulsel dat ons vervulde met nostalgie, het doet erg denken aan de Mad Catz-producten waarmee we zijn opgegroeid. De controller heeft een 6-assige bewegingssensor, programmeerbare macroknoppen, turbomodus en natuurlijk RGB-verlichting.

Misschien wel de meest opwindende van het stel is de nieuwe TE 3 fight stick. Mad Catz-vechtstokken staan hoog aangeschreven in de vechtgamegemeenschap en het is lang geleden dat we een nieuwe hebben gezien.

Het nieuwe model is voorzien van schouderriembevestigingen en opbergruimte in de unit voor verbeterde draagbaarheid. De klassieke Sanwa Deshi-knoppen worden gebruikt om een authentieke arcade-ervaring te bieden. De TE 3 is compatibel met pc, Xbox , PS4 en PS5 . Er is een touchpad en deelknop toegevoegd voor een betere console-ervaring, evenals meer macro's en turbomodi - hoewel we niet zeker weten of iemand die ooit heeft gebruikt, buiten Track and Field.