(Pocket-lint) - HyperX heeft zijn eerste speciale draadloze gamecontroller aangekondigd.

De HyperX Clutch draadloze gamingcontroller is voornamelijk ontworpen voor Android, maar kan ook op een pc worden gebruikt via een meegeleverde USB-kabel.

Het wordt geleverd met een vertrouwde knoplay-out en Xbox-achtige vorm, plus een turboknop voor gebruik in sommige games. Er zijn handvatten met textuur en een mobiele clip in de doos, zodat je hem met je Android-telefoon kunt gebruiken voor cloudgaming en dergelijke.

Waar het een beetje anders is dan veel Bluetooth-peers, is dat het ook via 2,4 GHz wifi met je Android-telefoon kan worden verbonden, waardoor de latentie in het proces wordt verminderd. Dit is handig als je bijvoorbeeld een Xbox Game Pass-game via mobiele data streamt en zo min mogelijk controllervertraging wilt.

Het heeft sowieso ook Bluetooth 4.2-connectiviteit.

De HyperX Clutch heeft een oplaadbare batterij die tot 19 uur batterijduur belooft op een enkele lading.

Ook aangekondigd als onderdeel van de reeks CES-accessoires van het bedrijf is de HyperX Cloud Alpha draadloze gamingheadset. Het merk beweert dat het tot 300 uur meegaat op een enkele batterijlading en wordt geleverd met een dynamische driver van 50 mm in elk oor.

Prijzen beginnen bij $ 49,99 voor de controller, $ 199,99 voor de headset. Beide zullen dit kwartaal beschikbaar zijn in de VS. Wereldwijde beschikbaarheid en prijzen zijn nog niet bekend.