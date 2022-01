Wat is Wordle en waarom heeft iedereen het erover?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt misschien gemerkt dat je Twitter- feed de laatste tijd volloopt met groene en gele tegels. Het is allemaal te danken aan mensen die een woordraadspel spelen genaamd Wordle.

Dus, wat is Wordle en waarom is iedereen er opeens door geobsedeerd? Sluit je bij ons aan als we erachter komen.

Wordle is een browsergebaseerd woordraadspel, er is geen app om te downloaden, je hoeft alleen maar deze website te bezoeken en aan de slag te gaan.

Het spel geeft je zes kansen om een woord van vijf letters te raden en elke dag wordt de pagina bijgewerkt met een nieuw woord. Het woord is hetzelfde voor alle spelers wereldwijd.

Elke dag heb je zes pogingen om het woord te raden. U begint met het typen van een woord van vijf letters in de daarvoor bestemde spaties.

Als een letter die je hebt gekozen correct is en op de juiste plaats staat, wordt de tegel groen.

Als een door u gekozen letter in het woord staat, maar op de verkeerde plaats, wordt deze geel.

Als een letter op geen enkele plek in het woord voorkomt, wordt deze grijs.

Zodra je het woord hebt geraden of al je pogingen hebt opgebruikt, krijg je de mogelijkheid om je resultaat te delen en statistieken voor de dag te bekijken.

Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen waarom dingen viraal gaan, maar er zijn een paar factoren die Wordle zo aantrekkelijk maken.

Ten eerste is het supergemakkelijk om je resultaten te delen, waardoor Wordle snel een trend wordt op Twitter.

U kunt ook aan de slag gaan door gewoon een website te bezoeken, u hoeft zich niet aan te melden en er hoeft niets te worden gedownload.

De game heeft een goede balans tussen heel gemakkelijk te begrijpen, maar moeilijk genoeg om een serieuze uitdaging te zijn.

Ten slotte is het een gedeelde ervaring. Zo kunnen alle spelers uit alle landen hun resultaten delen en weten andere Wordle-spelers meteen wat er aan de hand is.

Wordle is gemaakt door Josh Wardle, en ja, het is een woordspeling op zijn achternaam. Voorheen een software-engineer voor Reddit, herinnert u zich misschien enkele van zijn eerdere creaties, zoals het sociale samenwerkingsexperiment Place dat in 2017 werd gelanceerd op April Fools Day.

Volgens een artikel in de New York Times creëerde Josh Wardle aanvankelijk Wordle voor zijn partner, Palak Shah, zodat ze de tijd konden doden om samen te spelen tijdens de pandemie. Later introduceerde hij het spel in een WhatsApp- familiegroep en onthulde het uiteindelijk aan de wereld in oktober 2021.

Wardle schrijft een groot deel van het succes toe aan het eens per dag karakter van het spel, waardoor spelers meer willen in plaats van snel opgebrand te raken door het concept.