Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Van alle games die naar virtual reality moeten worden geport, weten we niet zeker of we deze hebben zien aankomen — multiplayer-sensatie Among Us is onderweg naar VR.

Aangekondigd tijdens de recente Game Awards voor 2021, zal de nieuwe versie PlayStation VR, Oculus, sorry, Meta Quest en SteamVR bereiken, hoewel we nog geen datum hebben waarop de versie zal uitkomen.

De korte trailer toont een van de kamers op de standaard ruimteschipkaart en geeft je een idee hoe zenuwslopend het zal zijn om door de bedrieger te worden besprongen terwijl je midden in een van je kalmerende en eenvoudige taken zit.

Natuurlijk is het in VR in de gaten houden wie er om je heen is en wat ze van plan zijn een meer betrokken proces dan de top-down 2D-versie van gebeurtenissen in de normale game, dus het kan een echt verontrustende ervaring zijn. Totdat je weer bijeenkomt voor een conferentie over wie je moet uitwerpen, dat wil zeggen, en de gebruikelijke chaos in het spel komt.

Takenlijst:

scan inleveren

lege garba -- wacht wat was dat?

SCHREEUW

overleven in VR

Onder ons komt naar VR. https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh — Onder ons VR (@AmongUsVR) 10 december 2021

De ontwikkeling wordt uitbesteed aan Schell Games, die uitgebreide ervaring heeft met VR en enige stamboom die daarbij hoort, dus dit zou een echt succesverhaal kunnen zijn als het uiteindelijk klaar is voor openbare spelen.