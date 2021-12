Fall Guys op Switch en Xbox is vertraagd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fall Guys seizoen 6: Party Spectacular is gearriveerd, helaas lijkt het erop dat de uitnodigingen van Microsoft en Nintendo verloren zijn gegaan in de post.

Oorspronkelijk zou Fall Guys voor de Switch en Xbox afgelopen zomer aankomen, maar nu zijn ze weer teruggeduwd, nu getipt om in 2022 aan te komen.

Het nieuws komt van een Mediatonic-blogpost waarin staat: "We weten dat iedereen enthousiast is over de komst van Fall Guys naar Nintendo Switch en Xbox, met een goede reden", het gaat verder. "Er is veel gespeculeerd op sociale media die deze nieuwe console-releases verbinden met het seizoen 6 wordt gelanceerd en we willen duidelijk maken dat dat niet het geval is, zodat niemand in de war raakt bij het zoeken naar de game op deze platforms. Bedankt voor je geduld met ons, het is een van onze topprioriteiten in actieve ontwikkeling en we kunnen niet wachten om te delen meer details met u in 2022."

Triest nieuws voor potentiële spelers op die platforms, maar voor Playstation- en pc-gebruikers ziet het er goed uit, aangezien seizoen 6 een heleboel nieuwe inhoud biedt om te bekijken.

De nieuwe update brengt nieuwe niveaus en obstakels zoals je zou verwachten. Bovendien ontgrendelt het platformoverschrijdende progressie voor alle spelers met Epic-gameaccounts, erg handig voor diegenen die graag schakelen tussen Playstation- en pc-gaming.

Er zijn ook nieuwe kostuums op basis van Jin Sakai uit Ghost of Tsushima beschikbaar om te ontgrendelen. Evenals tijdelijke evenementen met meer prijzen om te ontgrendelen, waarvan de eerste een kostuum is van PlayStation-favoriet Sackboy .