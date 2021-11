Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nog meer slecht nieuws voor draagbare consoles na de vertraging van Valves Steam Deck , zal de gekke, met de hand te draaien Playdate- console ook worden uitgesteld tot 2022.

Oorspronkelijk gepland om eind 2021 bij pre-order klanten te landen, hebben problemen met de CPU en batterij geleid tot een vertraging.

In een bericht dat naar pre-orderklanten werd gestuurd, zei Panic dat bij het testen van de eerste 5000 eenheden "we al snel bezorgd werden dat sommige van hen ons niet de batterijduur gaven die we hadden verwacht."

"De batterij van Playdate is ontworpen om heel lang mee te gaan en staat altijd voor je klaar, zelfs als je hem een tijdje niet gebruikt. Maar dat was niet het geval. We hebben zelfs een aantal apparaten gevonden waarvan de batterijen zo leeg waren, dat Playdate gaat helemaal niet aan - en kan niet worden opgeladen. Dat is een batterij in het slechtste geval."

Alsof dat nog niet erg genoeg was, stak ook het chiptekort de kop op. Dit betekent dat de oorspronkelijke CPU die gepland was voor de Playdate niet langer beschikbaar was, waardoor een verandering naar een gemakkelijker beschikbare CPU werd gedwongen en, op zijn beurt, een herontwerp van de printplaat om deze te accommoderen.

Panic verzekert zijn pre-order klanten dat hun plaats in de rij niet is veranderd. Het verwacht dat de eerste 20.000 bestellingen begin 2022 zullen worden vervuld, met bestellingen van 20.000 tot 50.000 in de tweede helft van 2022.

Meer informatie over de Playdate-console vind je hier op de officiële website .

