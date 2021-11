PUBG: New State wordt gelanceerd en belooft een next-gen battle royale-ervaring

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De lang geplaagde opvolger van PUBG Mobile is gelanceerd. Met de naam PUBG: New State beloven makers Krafton de ervaring verder te brengen dan alles wat we tot nu toe hebben gezien in een mobiele Battle Royale-game.

De game is heel erg het volgende hoofdstuk in het PUBG-verhaal. Gebaseerd op een stad genaamd Troi, is de gameplay in wezen hetzelfde als andere Battle Royale-games, een strijd om te overleven, waarbij je alle apparatuur verzamelt die je nodig hebt nadat je op de kaart bent gesprongen, met het aanbod van solo- of teamspel.

Visueel gezien, van de korte tijd dat we het spel al hebben gespeeld, is het grafisch geavanceerder dan PUBG Mobile , maar meteen vertrouwd, met een gebruikersinterface en gameplay die vrijwel hetzelfde aanspreekt als voorheen.

De game speelt zich af in 2051 en dit is hoe het zichzelf wil onderscheiden van het origineel, door futuristische elementen te mengen om de gameplay op te fleuren, maar het zou je vergeven zijn als je het PUBG Mobile 2 zou noemen, omdat het ongeveer hetzelfde aanvoelt - je kunt krijg zelfs de klassieke Erangel-kaart, de hoofdgamearena uit de eerste game.

Gezien de populariteit van PUBG Mobile, heeft New State al grote belangstelling gehad, waaronder 55 miljoen pre-registraties en de lancering vandaag op zowel Android als iOS , wereldwijd, zal zeker een enorme toestroom van spelers zien.

De grote vraag zal zijn of gamers zich aangetrokken voelen tot deze nieuwe draai aan PUBG, of dat ze de voorkeur geven aan het vertrouwde terrein van PUBG Mobile. Veel hiervan is natuurlijk een strijd tegen Call of Duty Mobile , dat zijn eigen Battle Royale-optie blijft ontwikkelen.

Degenen die eerder PUBG Mobile hebben gespeeld, zullen meteen bekend zijn met het aanbod van New State; hoe de aantrekkingskracht tussen deze twee titels zich de komende maanden precies zal ontvouwen, valt nog te bezien.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 11 November 2021