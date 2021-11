Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een 24-jarig verbod op GoldenEye 007 in Duitsland is opgeheven, wat leidde tot speculatie dat de iconische first-person shooter-titel zijn weg zou kunnen vinden naar het Nintendo Switch Online- platform.

De titel uit 1997, algemeen beschouwd als een vormend meesterwerk voor het genre, werd eerder verboden en op de lijst Media schadelijk voor jongeren van de Duitse Federale Review Board geplaatst - iets dat nu is ingetrokken, zoals voor het eerst werd opgemerkt door VGC .

Interessant is dat de titel slechts een jaar verwijderd was van het potentieel om groen licht te krijgen om hoe dan ook aan minderjarigen te worden verkocht of op de markt gebracht, aangezien media op de index automatisch na 25 jaar worden beoordeeld. In plaats daarvan is dat iets vroeg gebeurd.

Dit is allemaal belangrijk omdat het verwijderen van de lijst een voorwaarde zou kunnen zijn voor het verschijnen in de Nintendo 64-uitbreidingsplancatalogus, die onlangs is uitgebracht voor Nintendo Switch Online-abonnees. Zoals VGC benadrukt, moet elk Nintendo-spel dat in Europa wordt verkocht, door inspecteurs in Duitsland gaan, omdat hier de Europese eShop van het bedrijf is gevestigd.

In die zin lijkt de timing dus allemaal op één lijn te liggen.

Het is echter niet precies duidelijk wie er achter de opheffing van het verbod van de game zit.

Schnittberichte suggereert dat Stadlbauer Marketing, de speelgoedmaker die Mario Kart in licentie geeft voor zijn Carrera-gokautomaatlijn, ook de Duitse rechten op Goldeneye 007 bezit. natuurlijk, of zelfs dat een heruitgave van de achterkant ervan zal komen.

Met de timing van Nintendo 64-re-releases die naar de Switch komen, lijkt de timing echter, zoals we zeggen, erop te wijzen dat er iets in de maak is. Totdat we iets officieels weten, zullen we het afwachtende spel moeten spelen - maar het is redelijk om voorzichtig optimistisch te zijn dat GoldenEye 007 binnenkort in een bepaalde hoedanigheid bij ons zal zijn.