Liverpool en PUBG Mobile werken samen om in-game kits aan te bieden

(Pocket-lint) - Sla deze op onder "partnerships die we niet zagen aankomen" - Liverpool FC en PUBG Mobile hebben de handen ineengeslagen om in-game kits aan te bieden voor spelers die vanaf half november uitdagingen voltooien.

Het betekent dat je van 12 november tot 20 december, een vrij royale periode, kunt inloggen en naast andere cosmetica kunt proberen om "LFC-merkoutfits" te proberen.

Nu hopen we dat dit voetbaltenues betekent, maar de bewoording laat genoeg dubbelzinnigheid over om ons een beetje te laten aarzelen - dus het is nog niet helemaal duidelijk of je in een Liverpool-shirt kunt rondrennen met s werelds beste speler, Mo Salah , versierd op je rug.

Hoe dan ook, het is een interessante wending in de voortdurende strijd om culturele relevantie van Battle Royales op verschillende platforms. Fortnite overwint natuurlijk alles, met zijn tie-ins links, rechts en in het midden, en Call of Duty probeert ook steeds meer te concurreren, met een recent Scream-partnerschap.

Sport is een enorm en relatief nog relatief onaangeboord gebied, dus het zal benieuwd zijn om te zien of er de komende maanden meer teams zullen volgen in het aanzienlijke kielzog van Liverpool. We zullen ondertussen moeten wachten om erachter te komen wat de items zijn die je bij deze gelegenheid in PUBG Mobile kunt ontgrendelen.