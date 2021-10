PUBG New State wordt officieel gelanceerd op 11 november 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Krafton heeft bevestigd dat PUBG New State officieel wordt gelanceerd op 11 november, wanneer spelers wereldwijd de nieuwste titel in de PUBG-serie kunnen spelen.

PUBG New State werd oorspronkelijk geplaagd in februari 2021 en er zijn 50 miljoen pre-registraties geweest op Android- en iOS-apparaten - waarbij Krafton bevestigt dat deze registraties wereldwijd werden verspreid.

De nieuwe game maakt gebruik van PUBG IP. Het is een Battle Royale-game, die zich afspeelt in de PUBG-wereld in het jaar 2051 en gebaseerd is op een geheel nieuwe kaart genaamd Troi.

Het doel van de game is om de ultieme Battle Royale te zijn, veelbelovende next-gen graphics en nieuwe gamefysica, waarbij het meeste uit de nieuwste mobiele hardware wordt gehaald, maar ook oudere telefoons worden ondersteund, zodat iedereen kan spelen.

Het ondersteunt iPhone 6S en nieuwere telefoons, of Android-apparaten met 2 GB RAM of meer – met Krafton die zegt dat het zal werken op apparaten terug naar de Samsung Galaxy S7.

De gameplay belooft dichter bij het soort vuurgevechten te komen dat je krijgt in de pc-versie van Battlegrounds en gaat verder dan wat je in PUBG Mobile zult vinden. Hoewel de games duidelijk verwant zijn, is New State een evolutie en vooruitgang van de PUBG-wereld.

Er zal inderdaad genoeg zijn dat de twee titels met elkaar verbindt, inclusief de Erangel-kaart - een PUBG-klassieker - hoewel deze in een vernietigde staat zal verschijnen en langzaam zal evolueren naar een New State-versie van Erangel door updates.

Er zijn een aantal unieke kenmerken van PUBG New State die het zullen onderscheiden van PUBG Mobile. Er zal toegang zijn tot drones met verschillende functies, waaronder bevoorradingsdrones.

Je kunt drone-tegoed van de kaart plunderen om benodigdheden in te roepen die je misschien in het spel wilt hebben.

Dat laat fakkels vrij om iets anders te doen - in New State kunnen deze versterkingen voor je squadron oproepen. Als een speler wordt gedood in het spel, kun je hem terugroepen met een groene flare.

Je kunt ook rekruteren in het spel. Als je een plek in je squadron hebt, kun je andere spelers rekruteren om mee te doen - dus er zijn enkele spelmechanismen die uniek zijn voor PUBG New State om het te onderscheiden van PUBG Mobile.

Na 8 maanden plagen is het geweldig om eindelijk een datum te hebben voor de nieuwe titel. We houden je natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen in wat de meest geavanceerde Battle Royale-game op mobiel wil worden.