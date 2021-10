Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het vervolg is misschien maar een paar maanden verwijderd en verschijnt in februari 2022, maar het originele Dying Light is net op een nieuw platform verschenen, jaren na de release. De game is nu beschikbaar op Nintendo Switch.

Of, in ieder geval, het is beschikbaar in sommige regios - Techland heeft toegegeven dat het problemen heeft om de digitale versie van het spel op de eShop in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland te krijgen, en een medewerker van Techland heeft op Reddit uitgelegd waarom.

Dat komt omdat de eShop in Duitsland is geregistreerd door Nintendo, een land waar de originele game vanwege het geweld ervan niet werd uitgebracht. Dat houdt de zaken over de hele wereld tegen (hoewel niet in de VS, waar een aparte eShop actief is).

Dat gezegd hebbende, buiten Duitsland kun je de fysieke release van het spel zonder problemen kopen, dus je zou niet te vast moeten zitten als je wanhopig wilt spelen. De poort ziet er ook echt indrukwekkend uit, waardoor wat een mooie game op PS4 en Xbox One was, kleiner werd om te werken op de kleinere kit van Nintendo.

Het heeft blijkbaar een verdienstelijke klus geklaard door een speelbare resolutie en framesnelheid te behouden, en voegt zich bij de gelederen van andere indrukwekkende Switch-poorten zoals The Witcher 3 en Doom.

