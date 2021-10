Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het kopen van games kan tegenwoordig een beetje een karwei zijn - niet in de laatste plaats omdat als je de digitale levensstijl hebt aangenomen en graag van schijven af bent, je vaak de absolute maximumprijs betaalt als een game zelfs relatief nieuw is.

Dat is waar Gamivo om de hoek komt kijken, een geweldige digitale winkel die is gespecialiseerd in downloadsleutels voor games, dus als je een gamer bent en het idee om steeds meer schijven te verzamelen, laat varen, zou dit perfect voor je kunnen zijn. Lees hieronder meer over hoe het allemaal werkt.

De sleutel tot hoe Gamivo werkt, is dat het sleutels voor games verkoopt, in plaats van de game zelf. Dat betekent dat je een code koopt om de game op je account te ontgrendelen, en daarom is het vaak veel goedkoper dan rechtstreeks kopen van ergens zoals de PlayStation Store of de Epic Games Store.

Alle aankopen worden gedaan met vertrouwde betalingsproviders zoals PayPal, en Gamivo is gevestigd in de EU, dus volgt de lokale consumentenregelgeving nauw op, zodat het koopproces soepel en gemakkelijk verloopt. Je rekent gewoon af, haalt je sleutel op, voegt hem toe aan je account en je kunt elke blockbuster-game installeren waar je voor hebt gekozen.

De lijst met games die via Gamivo worden aangeboden, is gewoonweg geweldig - het is een breed aanbod en is geschikt voor alle genres en smaken, inclusief games die nog maar net zijn uitgebracht, en zelfs pre-orders om ervoor te zorgen dat je je code zo vroeg mogelijk ontvangt.

Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken als je favoriete serie net een nieuwe hit heeft gedropt, aangezien deze al op Gamivo staat en waarschijnlijk goedkoper zal zijn dan je hem ergens anders kunt vinden. Bovendien kunt u uw digitale bibliotheek met titels uitbreiden zonder omvangrijke schijven en hun dozen op te pakken, wat voor de meeste gamers absoluut de weg vooruit is.

Om een spel als een goed voorbeeld te nemen, hoe zit het met FIFA 22, het nieuwste in de enorme franchise van EA Sports? Het is een geweldige editie van de serie, met een nieuw Hypermotion-systeem dat zorgt voor vloeiendere overgangen en levensechte animaties op next-gen consoles, evenals keepers die veel beter zijn dan ooit tevoren.

Het is nog maar net uit, maar op Gamivo kun je FIFA 22 kopen voor slechts £ 41,08, een uitstekende prijs voor een game die zo populair en nieuw is. Als je bedenkt hoe dat zou kunnen gelden voor andere grote lanceringen zoals Call of Duty: Vanguard en Battlefield 2042, zul je zien hoeveel geld je snel kunt besparen.

Als je echt onder de indruk bent van het systeem van Gamivo en er optimaal van wilt profiteren, kun je Smart-lid worden. Voor slechts € 1,99 per maand krijg je maandelijkse en dagelijkse kortingen tot 20 procent op games, prioritaire chatondersteuning van de klantenservice, pre-orderprioriteit voor de nieuwste games en dekking onder het Customer Protection Program om je ervaring te garanderen is helemaal premium.

Maar zelfs zonder Gamivo Smart zul je vrijwel zeker merken dat Gamivo prachtig werkt en het supergemakkelijk maakt om geld te besparen op digitale games voor je pc of console - zorg ervoor dat je het binnenkort eens bekijkt!