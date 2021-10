The Game Awards 2021: Livestream-datum en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Game Awards zijn altijd een geweldige gelegenheid. Naast de aankondiging van de allerbeste titels van het jaar, introduceert het een groot aantal nieuwe, opwindende trailers voor games die de komende maanden - zelfs jaren - verschijnen.

Gehost door Geoff Keighley, het is er zeker een om in je agenda te zetten. En, voor het eerst in tijden, zal het dit jaar ook echt een live publiek hebben.

Hier is wanneer en hoe je het kunt bekijken.

De stream wordt op donderdag 9 december 2021 live uitgezonden vanuit het Microsoft Theater in Los Angeles.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 1 October 2021

We hebben nog geen starttijd, maar zullen updaten zodra deze bekend is.

De show wordt online gestreamd - niet minder in 4K. We hopen het tegen de tijd hier op Pocket-lint te hosten.

Het zal ongetwijfeld ook worden gehost op de officiële YouTube- en Twitch- kanalen van de Awards.

We weten nog niet wat Keighley in petto heeft voor de show van dit jaar. Zijn laatste tweet is gewoon een "save the date"-aankondiging.

BEWAAR DE DATUM



⁰Donderdag 9 december



DE SPEL AWARDS⁰



Live live vanuit Microsoft Theater

Los Angeles

En overal live streamen



Een wereldwijde viering van videogamecultuur #TheGameAwards pic.twitter.com/Zd5hbYWWIT — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 30 september 2021

Het evenement van vorig jaar was alleen virtueel vanwege de pandemie, maar als gids was het een met sterren bezaaid extravaganza dat meer dan drie uur duurde en met optredens van Keanu Reeves, Christopher Nolan, Gal Gadot, Tom Holland, Brie Larson en The Muppets. Je kunt het hieronder bekijken.